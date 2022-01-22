22 января 2022
21 января 2022

Свердловским пожарным запретили проезжать на «красный»

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, последствия пожара, улица рассветная
Пожарные не смогут проезжать на красный свет даже со спецсигналами Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пожарным запретили проезжать на красный свет светофора. Причиной стало ДТП с участием пожарной машины.

«Запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включенным специальным световым и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора», — указано в документе, фото которого опубликовал telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили URA.RU, что проводят проверку и прокомментируют информацию позже.

Причиной стало ДТП с участием пожарной машины 17 января. В ходе аварии на перекрестке улиц Суворова—Каменской столкнулись три легковых автомобиля и пожарная машина. Последняя ехала со спецсигналами, сообщало издание «Виртуальный Каменск».

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пожарным запретили проезжать на красный свет светофора. Причиной стало ДТП с участием пожарной машины. «Запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включенным специальным световым и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора», — указано в документе, фото которого опубликовал telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили URA.RU, что проводят проверку и прокомментируют информацию позже. Причиной стало ДТП с участием пожарной машины 17 января. В ходе аварии на перекрестке улиц Суворова—Каменской столкнулись три легковых автомобиля и пожарная машина. Последняя ехала со спецсигналами, сообщало издание «Виртуальный Каменск».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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