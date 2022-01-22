Свердловским пожарным запретили проезжать на «красный»

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пожарным запретили проезжать на красный свет светофора. Причиной стало ДТП с участием пожарной машины.
«Запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включенным специальным световым и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора», — указано в документе, фото которого опубликовал telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили URA.RU, что проводят проверку и прокомментируют информацию позже.
Причиной стало ДТП с участием пожарной машины 17 января. В ходе аварии на перекрестке улиц Суворова—Каменской столкнулись три легковых автомобиля и пожарная машина. Последняя ехала со спецсигналами, сообщало издание «Виртуальный Каменск».
В Каменске-Уральском (Свердловская область) пожарным запретили проезжать на красный свет светофора. Причиной стало ДТП с участием пожарной машины. «Запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включенным специальным световым и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора», — указано в документе, фото которого опубликовал telegram-канал Ural Mash. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили URA.RU, что проводят проверку и прокомментируют информацию позже. Причиной стало ДТП с участием пожарной машины 17 января. В ходе аварии на перекрестке улиц Суворова—Каменской столкнулись три легковых автомобиля и пожарная машина. Последняя ехала со спецсигналами, сообщало издание «Виртуальный Каменск».