Козицын, Алтушкин, Симановский помогли минздраву в борьбе с COVID

Учредители Фонда Святой Екатерины выделят более 100 млн рублей на закупку карет скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больницы Екатеринбурга (Свердловская область) поступят двадцать машин скорой медицинской помощи. Сумму в размере 114 миллионов рублей выделят учредители Фонда Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский закупят для Екатеринбурга еще 20 машин скорой медицинской помощи. На эти цели благотворители выделят 114 млн рублей. Новые автомобили передадут в кратчайшие строки. Они выйдут на линию уже в феврале», — говорится в сообщении.

Решение поддержать систему здравоохранения было принято после обращения главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Фонд Святой Екатерины. «Мы каждый день видим, как на дорогах города постоянно работают машины скорой помощи, переданные учредителями врачам в прошлом году. В феврале их количество существенно увеличится, а значит, скорость реагирования на вызовы жителей города сократится», — отметил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Ранее URA.RU писало, что за последние два года автопарк городской скорой медицинской помощи пополнился 55 новыми автомобилями, которые также были приобретены учредителями Фонда Святой Екатерины. При этом общий объем поддержки системы здравоохранения региона учредителями уже составляет больше 2,2 млрд рублей.

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

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