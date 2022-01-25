Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в один из трех детских садов в Академическом, которые достроили в конце 2021-го в рекордно сжатые сроки — за девять месяцев. Во время осмотра первыми лицами города детского сада №45 вскрылась деталь: чтобы выполнить план, вице-мэр по строительству Рустам Галямов полгода приезжал сюда каждую субботу.
«Ну чего, здорово. [Генподрядчику] „Стройтэку“ отдельная благодарность. Мы [с Галямовым] были здесь осенью, только отделочные работы начинались. Если честно, до конца не верил, что за такое короткое время можно объект в готовность привести», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU.
Глава «Стройтэка» Владимир Копылов в этот момент стоял рядом. Он приехал в детсад раньше других VIP и озадачил работниц учреждения. «Там какой-то мужчина зашел. Говорит, лучше бы детей сюда пустили, а не начальство», — пересказывали женщины друг другу.
По словам директора детского сада Татьяны Акуловой, образовательный процесс стартует с февраля. К первому числу учреждение должно получить лицензию.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в один из трех детских садов в Академическом, которые достроили в конце 2021-го в рекордно сжатые сроки — за девять месяцев. Во время осмотра первыми лицами города детского сада №45 вскрылась деталь: чтобы выполнить план, вице-мэр по строительству Рустам Галямов полгода приезжал сюда каждую субботу. «Ну чего, здорово. [Генподрядчику] „Стройтэку“ отдельная благодарность. Мы [с Галямовым] были здесь осенью, только отделочные работы начинались. Если честно, до конца не верил, что за такое короткое время можно объект в готовность привести», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. Глава «Стройтэка» Владимир Копылов в этот момент стоял рядом. Он приехал в детсад раньше других VIP и озадачил работниц учреждения. «Там какой-то мужчина зашел. Говорит, лучше бы детей сюда пустили, а не начальство», — пересказывали женщины друг другу. По словам директора детского сада Татьяны Акуловой, образовательный процесс стартует с февраля. К первому числу учреждение должно получить лицензию.