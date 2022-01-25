Алексей Орлов заявил, что не ожидал такого скорого окончания стройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в один из трех детских садов в Академическом, которые достроили в конце 2021-го в рекордно сжатые сроки — за девять месяцев. Во время осмотра первыми лицами города детского сада №45 вскрылась деталь: чтобы выполнить план, вице-мэр по строительству Рустам Галямов полгода приезжал сюда каждую субботу.

«Ну чего, здорово. [Генподрядчику] „Стройтэку“ отдельная благодарность. Мы [с Галямовым] были здесь осенью, только отделочные работы начинались. Если честно, до конца не верил, что за такое короткое время можно объект в готовность привести», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU.

Глава «Стройтэка» Владимир Копылов в этот момент стоял рядом. Он приехал в детсад раньше других VIP и озадачил работниц учреждения. «Там какой-то мужчина зашел. Говорит, лучше бы детей сюда пустили, а не начальство», — пересказывали женщины друг другу.

По словам директора детского сада Татьяны Акуловой, образовательный процесс стартует с февраля. К первому числу учреждение должно получить лицензию.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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