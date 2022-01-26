Медведев раскрыл, что США просят у России

27 января 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

Странам нужно делиться информацией о киберпреступлениях, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что странам необходимо делиться информацией по данному вопросы, чтобы защитить граждан во всех государствах. «[США] как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, — это, по сути, совместные операции. Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого ведь очень большие, они касаются огромного количества людей», — цитирует Дмитрия Медведева РИА «Новости». Зампред Совбеза РФ считает, что государствам нужно делиться сведениями о хищении финансовой информации и данных, связанных с кредитными картами. Таким образом удастся защитить граждан во всех странах от хищения средств. Ранее постоянное представительство России при ООН заявило, что США саботируют разработку конвенции по борьбе с киберугрозами, передает RT. При этом вопрос о мировой кибербезопасности подимался в ходе переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в начале декабря 2021 года, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что странам необходимо делиться информацией по данному вопросы, чтобы защитить граждан во всех государствах. «[США] как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, — это, по сути, совместные операции. Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого ведь очень большие, они касаются огромного количества людей», — цитирует Дмитрия Медведева РИА «Новости». Зампред Совбеза РФ считает, что государствам нужно делиться сведениями о хищении финансовой информации и данных, связанных с кредитными картами. Таким образом удастся защитить граждан во всех странах от хищения средств. Ранее постоянное представительство России при ООН заявило, что США саботируют разработку конвенции по борьбе с киберугрозами, передает RT. При этом вопрос о мировой кибербезопасности подимался в ходе переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в начале декабря 2021 года, передает телеканал 360.