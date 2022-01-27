27 января 2022

В Екатеринбурге меняют порядок записи первоклашек в 2022 году

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Запись по новой системе стартует 1 апреля 2022 года Фото:

В Екатеринбурге меняется порядок записи детей в первые классы. Причина — единый федеральный стандарт. Теперь в России первоклашек будут записывать в школы по стандартной форме и в одно время, заявила замначальника управления образования администрации Екатеринбурга Ольги Бабченко.

«На территории всей Российской Федерации вводится концентраторная форма услуги записи в первые классы. Мы все будем по единой форме в одно время записываться. В этом году мы будем работать с федеральными портальными формами», — сообщила Бабченко, передает радио «Комсомольская правда».

По словам Ольги Бабченко, сейчас рассматривается два варианта записи первоклашек. «Если не будет утверждена федеральная форма, то мы пойдем путем, который использовали в прошлом году — с разделением районов и разведением их по времени. Если федеральная форма будет утверждена, то мы все будем подавать заявления на единую федеральную форму», — поделилась она. На протяжении двух лет в Екатеринбурге колоссальных сбоев в работе информационных систем во время записи детей в школы не наблюдалось, отметила замначальника.

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В Екатеринбурге меняется порядок записи детей в первые классы. Причина — единый федеральный стандарт. Теперь в России первоклашек будут записывать в школы по стандартной форме и в одно время, заявила замначальника управления образования администрации Екатеринбурга Ольги Бабченко. «На территории всей Российской Федерации вводится концентраторная форма услуги записи в первые классы. Мы все будем по единой форме в одно время записываться. В этом году мы будем работать с федеральными портальными формами», — сообщила Бабченко, передает радио «Комсомольская правда». По словам Ольги Бабченко, сейчас рассматривается два варианта записи первоклашек. «Если не будет утверждена федеральная форма, то мы пойдем путем, который использовали в прошлом году — с разделением районов и разведением их по времени. Если федеральная форма будет утверждена, то мы все будем подавать заявления на единую федеральную форму», — поделилась она. На протяжении двух лет в Екатеринбурге колоссальных сбоев в работе информационных систем во время записи детей в школы не наблюдалось, отметила замначальника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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