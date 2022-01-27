В Екатеринбурге меняют порядок записи первоклашек в 2022 году

28 января 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Запись по новой системе стартует 1 апреля 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге меняется порядок записи детей в первые классы. Причина — единый федеральный стандарт. Теперь в России первоклашек будут записывать в школы по стандартной форме и в одно время, заявила замначальника управления образования администрации Екатеринбурга Ольги Бабченко. «На территории всей Российской Федерации вводится концентраторная форма услуги записи в первые классы. Мы все будем по единой форме в одно время записываться. В этом году мы будем работать с федеральными портальными формами», — сообщила Бабченко, передает радио «Комсомольская правда». По словам Ольги Бабченко, сейчас рассматривается два варианта записи первоклашек. «Если не будет утверждена федеральная форма, то мы пойдем путем, который использовали в прошлом году — с разделением районов и разведением их по времени. Если федеральная форма будет утверждена, то мы все будем подавать заявления на единую федеральную форму», — поделилась она. На протяжении двух лет в Екатеринбурге колоссальных сбоев в работе информационных систем во время записи детей в школы не наблюдалось, отметила замначальника. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге меняется порядок записи детей в первые классы. Причина — единый федеральный стандарт. Теперь в России первоклашек будут записывать в школы по стандартной форме и в одно время, заявила замначальника управления образования администрации Екатеринбурга Ольги Бабченко. «На территории всей Российской Федерации вводится концентраторная форма услуги записи в первые классы. Мы все будем по единой форме в одно время записываться. В этом году мы будем работать с федеральными портальными формами», — сообщила Бабченко, передает радио «Комсомольская правда». По словам Ольги Бабченко, сейчас рассматривается два варианта записи первоклашек. «Если не будет утверждена федеральная форма, то мы пойдем путем, который использовали в прошлом году — с разделением районов и разведением их по времени. Если федеральная форма будет утверждена, то мы все будем подавать заявления на единую федеральную форму», — поделилась она. На протяжении двух лет в Екатеринбурге колоссальных сбоев в работе информационных систем во время записи детей в школы не наблюдалось, отметила замначальника.