В Пыть-Яхе педагогам «Детской школы искусств» выплатят незаконно отобранные премии. Ранее учителя пожаловались на махинации со стороны руководства и несправедливое начисление стимулирующих. После публикации в средствах массовой информации управление культуры местной мэрии начало проверку документации в учреждении, и специалисты обнаружили нарушения. Об итогах мероприятий URA.RU рассказала начальник управления культуры администрации Пыть-Яха Екатерина Усова.
«В ходе проверки были выявлены нарушения по распределению стимулирующих со стороны одного завуча, они устранены, сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Всем педагогам, чьи достижения не были учтены, будет произведен перерасчет выплат в ближайшее время», — говорит Усова.
Учителя ДШИ обвиняли в махинациях со стимулирующими завуча Олесю Лаврентьеву, согласно информации управления культуры, ей сделано замечание, которое отразится на последующей квартальной премии управленца. Как заявили в управлении культуры, продолжается и прокурорская проверка учреждения, которая завершится 11 февраля. На момент публикации материала получить комментарий от прокуратуры ХМАО не удалось, в ведомстве пообещали позднее рассказать о ситуации с проверкой.
В Пыть-Яхе педагогам «Детской школы искусств» выплатят незаконно отобранные премии. Ранее учителя пожаловались на махинации со стороны руководства и несправедливое начисление стимулирующих. После публикации в средствах массовой информации управление культуры местной мэрии начало проверку документации в учреждении, и специалисты обнаружили нарушения. Об итогах мероприятий URA.RU рассказала начальник управления культуры администрации Пыть-Яха Екатерина Усова. «В ходе проверки были выявлены нарушения по распределению стимулирующих со стороны одного завуча, они устранены, сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Всем педагогам, чьи достижения не были учтены, будет произведен перерасчет выплат в ближайшее время», — говорит Усова. Учителя ДШИ обвиняли в махинациях со стимулирующими завуча Олесю Лаврентьеву, согласно информации управления культуры, ей сделано замечание, которое отразится на последующей квартальной премии управленца. Как заявили в управлении культуры, продолжается и прокурорская проверка учреждения, которая завершится 11 февраля. На момент публикации материала получить комментарий от прокуратуры ХМАО не удалось, в ведомстве пообещали позднее рассказать о ситуации с проверкой.