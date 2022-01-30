30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Педагогам в ХМАО вернут отобранные премии. Новости URA.RU работают

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Заседание областной думы. Курган, чиновница, женские руки, документы к заседанию, бумаги к совещанию
После публикации в СМИ управление культуры организовало проверку начисления стимулирующих выплат Фото:
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Новости "URA.RU" работают!

В Пыть-Яхе педагогам «Детской школы искусств» выплатят незаконно отобранные премии. Ранее учителя пожаловались на махинации со стороны руководства и несправедливое начисление стимулирующих. После публикации в средствах массовой информации управление культуры местной мэрии начало проверку документации в учреждении, и специалисты обнаружили нарушения. Об итогах мероприятий URA.RU рассказала начальник управления культуры администрации Пыть-Яха Екатерина Усова.

«В ходе проверки были выявлены нарушения по распределению стимулирующих со стороны одного завуча, они устранены, сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Всем педагогам, чьи достижения не были учтены, будет произведен перерасчет выплат в ближайшее время», — говорит Усова.

Учителя ДШИ обвиняли в махинациях со стимулирующими завуча Олесю Лаврентьеву, согласно информации управления культуры, ей сделано замечание, которое отразится на последующей квартальной премии управленца. Как заявили в управлении культуры, продолжается и прокурорская проверка учреждения, которая завершится 11 февраля. На момент публикации материала получить комментарий от прокуратуры ХМАО не удалось, в ведомстве пообещали позднее рассказать о ситуации с проверкой.

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В Пыть-Яхе педагогам «Детской школы искусств» выплатят незаконно отобранные премии. Ранее учителя пожаловались на махинации со стороны руководства и несправедливое начисление стимулирующих. После публикации в средствах массовой информации управление культуры местной мэрии начало проверку документации в учреждении, и специалисты обнаружили нарушения. Об итогах мероприятий URA.RU рассказала начальник управления культуры администрации Пыть-Яха Екатерина Усова. «В ходе проверки были выявлены нарушения по распределению стимулирующих со стороны одного завуча, они устранены, сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Всем педагогам, чьи достижения не были учтены, будет произведен перерасчет выплат в ближайшее время», — говорит Усова. Учителя ДШИ обвиняли в махинациях со стимулирующими завуча Олесю Лаврентьеву, согласно информации управления культуры, ей сделано замечание, которое отразится на последующей квартальной премии управленца. Как заявили в управлении культуры, продолжается и прокурорская проверка учреждения, которая завершится 11 февраля. На момент публикации материала получить комментарий от прокуратуры ХМАО не удалось, в ведомстве пообещали позднее рассказать о ситуации с проверкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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