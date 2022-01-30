Педагогам в ХМАО вернут отобранные премии. Новости URA.RU работают

31 января 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

После публикации в СМИ управление культуры организовало проверку начисления стимулирующих выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! В Пыть-Яхе педагогам «Детской школы искусств» выплатят незаконно отобранные премии. Ранее учителя пожаловались на махинации со стороны руководства и несправедливое начисление стимулирующих. После публикации в средствах массовой информации управление культуры местной мэрии начало проверку документации в учреждении, и специалисты обнаружили нарушения. Об итогах мероприятий URA.RU рассказала начальник управления культуры администрации Пыть-Яха Екатерина Усова. «В ходе проверки были выявлены нарушения по распределению стимулирующих со стороны одного завуча, они устранены, сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Всем педагогам, чьи достижения не были учтены, будет произведен перерасчет выплат в ближайшее время», — говорит Усова. Учителя ДШИ обвиняли в махинациях со стимулирующими завуча Олесю Лаврентьеву, согласно информации управления культуры, ей сделано замечание, которое отразится на последующей квартальной премии управленца. Как заявили в управлении культуры, продолжается и прокурорская проверка учреждения, которая завершится 11 февраля. На момент публикации материала получить комментарий от прокуратуры ХМАО не удалось, в ведомстве пообещали позднее рассказать о ситуации с проверкой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пыть-Яхе педагогам «Детской школы искусств» выплатят незаконно отобранные премии. Ранее учителя пожаловались на махинации со стороны руководства и несправедливое начисление стимулирующих. После публикации в средствах массовой информации управление культуры местной мэрии начало проверку документации в учреждении, и специалисты обнаружили нарушения. Об итогах мероприятий URA.RU рассказала начальник управления культуры администрации Пыть-Яха Екатерина Усова. «В ходе проверки были выявлены нарушения по распределению стимулирующих со стороны одного завуча, они устранены, сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности. Всем педагогам, чьи достижения не были учтены, будет произведен перерасчет выплат в ближайшее время», — говорит Усова. Учителя ДШИ обвиняли в махинациях со стимулирующими завуча Олесю Лаврентьеву, согласно информации управления культуры, ей сделано замечание, которое отразится на последующей квартальной премии управленца. Как заявили в управлении культуры, продолжается и прокурорская проверка учреждения, которая завершится 11 февраля. На момент публикации материала получить комментарий от прокуратуры ХМАО не удалось, в ведомстве пообещали позднее рассказать о ситуации с проверкой.