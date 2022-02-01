В Пермском крае приставы прекратили принимать граждан

УФССП по Пермскому краю приостановило прием граждан из-за коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В Пермском крае судебные приставы временно прекратили вести личный прием граждан. Информация размещена на сайте УФССП края.

«Со 2.02.2022 во всех подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю временно приостановлено проведение должностными лицами личного приема граждан (в том числе по предварительной записи)», — указано на сайте. В ведомстве поясняют, что ограничения связаны с ростом заболеваемости и «необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».

О возобновлении приема граждан управление ФССП по Пермскому краю обещает сообщить дополнительно. Ранее об ограничении приема граждан заявили в управлении ГУФСИН по Пермскому краю.