Пермяк засудил оператора мобильной связи из-за сломанного смартфона

18 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяк купил смартфон в салоне «Мегафон» Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Чусового (Пермский край) отсудил у оператора мобильной связи «Мегафон» 162,6 тысячи рублей за то, что ему продали сломанный смартфон. Оператору пришлось возвращать не только сумму покупки, но и неустойки со штрафами, сказано в решении Чусовского городского суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. «Пермяк приобрел смартфон в АО „Мегафон Ритейл“. Пользовался телефоном аккуратно, но тот перестал включаться. Неисправность подтвердил товаровед-эксперт. Пока „Мегафон“ проводил экспертизу и чинил смартфон, пермяку пришлось взять другой в аренду. Покупатель подал иск в суд, чтобы взыскать с продавца расходы на оплату проката, неустойку за непредоставление такого же телефона на время ремонта, компенсацию морального вреда и другие расходы», — сказано в решении суда. Уточняется, что после проведения экспертизы и попытки отремонтировать смартфон «Мегафон» решил вернуть пермяку деньги. За это время цена гаджета выросла, и покупатель потребовал у оператора возместить эту разницу. Но мобильный оператор отказал. Тогда пермяк обратился в суд и попросит вернуть ему эту сумму тоже. Суд встал на сторону покупателя и обязал «Мегафон» возместить все расходы и неустойки, сумма которых без учета стоимости смартфона составила 162,6 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Чусового (Пермский край) отсудил у оператора мобильной связи «Мегафон» 162,6 тысячи рублей за то, что ему продали сломанный смартфон. Оператору пришлось возвращать не только сумму покупки, но и неустойки со штрафами, сказано в решении Чусовского городского суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. «Пермяк приобрел смартфон в АО „Мегафон Ритейл“. Пользовался телефоном аккуратно, но тот перестал включаться. Неисправность подтвердил товаровед-эксперт. Пока „Мегафон“ проводил экспертизу и чинил смартфон, пермяку пришлось взять другой в аренду. Покупатель подал иск в суд, чтобы взыскать с продавца расходы на оплату проката, неустойку за непредоставление такого же телефона на время ремонта, компенсацию морального вреда и другие расходы», — сказано в решении суда. Уточняется, что после проведения экспертизы и попытки отремонтировать смартфон «Мегафон» решил вернуть пермяку деньги. За это время цена гаджета выросла, и покупатель потребовал у оператора возместить эту разницу. Но мобильный оператор отказал. Тогда пермяк обратился в суд и попросит вернуть ему эту сумму тоже. Суд встал на сторону покупателя и обязал «Мегафон» возместить все расходы и неустойки, сумма которых без учета стоимости смартфона составила 162,6 тысячи рублей.