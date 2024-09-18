Пермячка отсудила у Wildberries около 200 тысяч рублей за сломанный смартфон

18 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Женщина купила на маркетплейсе смартфон за 85,3 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Лысьвы (Пермский край) купила на сайте Wildberries смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. Но во время гарантийного срока он сломался. Продавец пытался отремонтировать смартфон, но после этого в нем появилась другая неисправность. Пермячка потребовала Wildberries вернуть деньги, но маркетплейс не отреагировал на претензию. Тогда женщина обратилась в суд. «Пермячка приобрела на сайте ООО „Вайлдберриз“ смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. В период эксплуатации смартфона проявилась неисправность. Женщина попросила Wildberries вернуть стоимость смартфона, а также сумму неустойки и штрафов», — сказано в решении Лысьвенского городского суда Пермского края, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Женщина потребовала у маркетплейса выплатить ей 198,4 тысячи рублей. Уточняется, что пермячка три раза отдавала продавцу смартфон, так как в нем постоянно появлялись новые неисправности. Сначала он не раскрывался. Тогда в сервисном центре заменили дисплей. После этого стал залипать сенсор внутреннего экрана. Пермячка снова сдала смартфон в ремонт. Затем перестал работать внешний экран смартфона. В итоге суд встал на сторону женщины и обязал Wildberries выплатить ей сумму смартфона, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 198,4 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Лысьвы (Пермский край) купила на сайте Wildberries смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. Но во время гарантийного срока он сломался. Продавец пытался отремонтировать смартфон, но после этого в нем появилась другая неисправность. Пермячка потребовала Wildberries вернуть деньги, но маркетплейс не отреагировал на претензию. Тогда женщина обратилась в суд. «Пермячка приобрела на сайте ООО „Вайлдберриз“ смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. В период эксплуатации смартфона проявилась неисправность. Женщина попросила Wildberries вернуть стоимость смартфона, а также сумму неустойки и штрафов», — сказано в решении Лысьвенского городского суда Пермского края, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Женщина потребовала у маркетплейса выплатить ей 198,4 тысячи рублей. Уточняется, что пермячка три раза отдавала продавцу смартфон, так как в нем постоянно появлялись новые неисправности. Сначала он не раскрывался. Тогда в сервисном центре заменили дисплей. После этого стал залипать сенсор внутреннего экрана. Пермячка снова сдала смартфон в ремонт. Затем перестал работать внешний экран смартфона. В итоге суд встал на сторону женщины и обязал Wildberries выплатить ей сумму смартфона, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 198,4 тысячи рублей.