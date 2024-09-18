Пермячка отсудила у Wildberries около 200 тысяч рублей за сломанный смартфон

Жительница Лысьвы (Пермский край) купила на сайте Wildberries смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. Но во время гарантийного срока он сломался. Продавец пытался отремонтировать смартфон, но после этого в нем появилась другая неисправность. Пермячка потребовала Wildberries вернуть деньги, но маркетплейс не отреагировал на претензию. Тогда женщина обратилась в суд.
«Пермячка приобрела на сайте ООО „Вайлдберриз“ смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. В период эксплуатации смартфона проявилась неисправность. Женщина попросила Wildberries вернуть стоимость смартфона, а также сумму неустойки и штрафов», — сказано в решении Лысьвенского городского суда Пермского края, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Женщина потребовала у маркетплейса выплатить ей 198,4 тысячи рублей.
Уточняется, что пермячка три раза отдавала продавцу смартфон, так как в нем постоянно появлялись новые неисправности. Сначала он не раскрывался. Тогда в сервисном центре заменили дисплей. После этого стал залипать сенсор внутреннего экрана. Пермячка снова сдала смартфон в ремонт. Затем перестал работать внешний экран смартфона. В итоге суд встал на сторону женщины и обязал Wildberries выплатить ей сумму смартфона, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 198,4 тысячи рублей.
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Жительница Лысьвы (Пермский край) купила на сайте Wildberries смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. Но во время гарантийного срока он сломался. Продавец пытался отремонтировать смартфон, но после этого в нем появилась другая неисправность. Пермячка потребовала Wildberries вернуть деньги, но маркетплейс не отреагировал на претензию. Тогда женщина обратилась в суд. «Пермячка приобрела на сайте ООО „Вайлдберриз“ смартфон стоимостью 85,3 тысячи рублей. В период эксплуатации смартфона проявилась неисправность. Женщина попросила Wildberries вернуть стоимость смартфона, а также сумму неустойки и штрафов», — сказано в решении Лысьвенского городского суда Пермского края, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Женщина потребовала у маркетплейса выплатить ей 198,4 тысячи рублей. Уточняется, что пермячка три раза отдавала продавцу смартфон, так как в нем постоянно появлялись новые неисправности. Сначала он не раскрывался. Тогда в сервисном центре заменили дисплей. После этого стал залипать сенсор внутреннего экрана. Пермячка снова сдала смартфон в ремонт. Затем перестал работать внешний экран смартфона. В итоге суд встал на сторону женщины и обязал Wildberries выплатить ей сумму смартфона, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 198,4 тысячи рублей.