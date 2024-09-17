Пермский минфин радуется тому, что не стал занимать деньги у жителей

Пермские власти отказались от идеи выпуска народных облигаций

18 сентября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

По словам Екатерины Тхор, в бюджетной системе сегодня достаточно инструментов для привлечения денег Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские власти не стали выпускать народные облигации и очень этому рады. Об этом на заседании комитета заксобрания по бюджету 18 сентября заявила министр финансов региона Екатерина Тхор. Планировалось, что номинал одной облигации составит 1000 рублей, и таким образом бюджет сможет привлечь 500 млн рублей на благоустройство набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Отказ связан с изменением ключевой ставки. «Мы с [первым вице-премьером] Ольгой Владимировной [Антипиной] как финансисты считаем: очень хорошо, что мы не вошли в облигации в свое время. Нам очень хотелось привлечь население, повысить финансовую грамотность, но ситуация на рынке, ситуация с ключевой ставкой просто не позволяет нам это сделать. Мы в краевом бюджете справляемся собственными средствами», — отметила Екатерина Тхор. И добавила, что различные финансовые возможности предлагает и федеральный бюджет. О том, что бюджет намерен выпустить народные облигации, министр финансов Екатерина Тхор сообщила в августе 2023 года на заседании правительства. Планировалась большая информационная кампания по популяризации этого инструмента. Но Центробанк скорректировал эти планы, повысив ключевую ставку. Власти отказались от облигаций уже во второй раз: их планировали выпускать еще в 2022 году, причем на 5 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские власти не стали выпускать народные облигации и очень этому рады. Об этом на заседании комитета заксобрания по бюджету 18 сентября заявила министр финансов региона Екатерина Тхор. Планировалось, что номинал одной облигации составит 1000 рублей, и таким образом бюджет сможет привлечь 500 млн рублей на благоустройство набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Отказ связан с изменением ключевой ставки. «Мы с [первым вице-премьером] Ольгой Владимировной [Антипиной] как финансисты считаем: очень хорошо, что мы не вошли в облигации в свое время. Нам очень хотелось привлечь население, повысить финансовую грамотность, но ситуация на рынке, ситуация с ключевой ставкой просто не позволяет нам это сделать. Мы в краевом бюджете справляемся собственными средствами», — отметила Екатерина Тхор. И добавила, что различные финансовые возможности предлагает и федеральный бюджет. О том, что бюджет намерен выпустить народные облигации, министр финансов Екатерина Тхор сообщила в августе 2023 года на заседании правительства. Планировалась большая информационная кампания по популяризации этого инструмента. Но Центробанк скорректировал эти планы, повысив ключевую ставку. Власти отказались от облигаций уже во второй раз: их планировали выпускать еще в 2022 году, причем на 5 млрд рублей.