18 сентября 2024

Володин сообщил о пяти законопроектах по борьбе с нелегалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Володин подчеркнул, что рассмотрение законопроектов начнется на этой неделе
Володин подчеркнул, что рассмотрение законопроектов начнется на этой неделе Фото:

Комитеты Госдумы в течение этой недели начнут рассмотрение пяти законопроектов о пресечении нелегальной миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью.

«Сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше», — сказал Володин. Свое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее председатель Госдумы призвал законодательно решить проблемы миграции. Он подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства.

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Комитеты Госдумы в течение этой недели начнут рассмотрение пяти законопроектов о пресечении нелегальной миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью. «Сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше», — сказал Володин. Свое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее председатель Госдумы призвал законодательно решить проблемы миграции. Он подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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