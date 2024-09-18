Володин сообщил о пяти законопроектах по борьбе с нелегалами

Комитеты Госдумы в течение этой недели начнут рассмотрение пяти законопроектов о пресечении нелегальной миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью.
«Сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше», — сказал Володин. Свое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее председатель Госдумы призвал законодательно решить проблемы миграции. Он подчеркнул, что вопрос совершенствования миграционной политики требует комплексного подхода и активного участия правительства.
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