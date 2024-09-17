В Перми ограничат движение и стоянку автомобилей

В Перми для проведения «Кросса нации» и «Пермской прогулки» с 20 по 22 сентября изменится схема движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
«Изменится схема движения автомобилей с 20 по 22 сентября 2024 года. С 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Самаркандской (от Лякишева до Мраморной)», — сообщили в telegram-канале министерства.
С 07:30 до 15:00 21 и 22 сентября будет ограничено движение по улице Самаркандской (от Глуховской до Художника Зеленина). На участке будет сохранено одностороннее движение в сторону улицы Грибоедова. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут поездок.
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