В Перми ограничат движение и стоянку автомобилей

18 сентября 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Движение будет ограничено два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми для проведения «Кросса нации» и «Пермской прогулки» с 20 по 22 сентября изменится схема движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «Изменится схема движения автомобилей с 20 по 22 сентября 2024 года. С 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Самаркандской (от Лякишева до Мраморной)», — сообщили в telegram-канале министерства. С 07:30 до 15:00 21 и 22 сентября будет ограничено движение по улице Самаркандской (от Глуховской до Художника Зеленина). На участке будет сохранено одностороннее движение в сторону улицы Грибоедова. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут поездок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми для проведения «Кросса нации» и «Пермской прогулки» с 20 по 22 сентября изменится схема движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «Изменится схема движения автомобилей с 20 по 22 сентября 2024 года. С 00:00 20 сентября до 15:00 22 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Самаркандской (от Лякишева до Мраморной)», — сообщили в telegram-канале министерства. С 07:30 до 15:00 21 и 22 сентября будет ограничено движение по улице Самаркандской (от Глуховской до Художника Зеленина). На участке будет сохранено одностороннее движение в сторону улицы Грибоедова. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут поездок.