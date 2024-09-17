17 сентября 2024

На севере Пермского края потеплело, как в июле

На севере Пермского края температура воздуха достигла июльской нормы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чердынь радуется небывалому теплу
Чердынь радуется небывалому теплу Фото:

Сентябрь в Пермском крае ставит своеобразные рекорды. На севере региона температура воздуха достигла почти июльской нормы, отметили метеорологи.

«На севере Пермского края в Чердыни среднесуточная температура воздуха 17 сентября почти достигла июльской нормы (+17,7) и была выше нормы середины сентября на 9 градусов», — говорится в telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ. Но среда на севере станет последним очень теплым днем, сообщают синоптики. На юге края при этом выше +20 градусов можно ожидать и в четверг.

Теплый сентябрь на Урале обеспечивает мощный блокирующий антициклон. Похолодание ждет пермяков в конце недели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сентябрь в Пермском крае ставит своеобразные рекорды. На севере региона температура воздуха достигла почти июльской нормы, отметили метеорологи. «На севере Пермского края в Чердыни среднесуточная температура воздуха 17 сентября почти достигла июльской нормы (+17,7) и была выше нормы середины сентября на 9 градусов», — говорится в telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ. Но среда на севере станет последним очень теплым днем, сообщают синоптики. На юге края при этом выше +20 градусов можно ожидать и в четверг. Теплый сентябрь на Урале обеспечивает мощный блокирующий антициклон. Похолодание ждет пермяков в конце недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...