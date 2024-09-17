На севере Пермского края потеплело, как в июле

Сентябрь в Пермском крае ставит своеобразные рекорды. На севере региона температура воздуха достигла почти июльской нормы, отметили метеорологи.
«На севере Пермского края в Чердыни среднесуточная температура воздуха 17 сентября почти достигла июльской нормы (+17,7) и была выше нормы середины сентября на 9 градусов», — говорится в telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ. Но среда на севере станет последним очень теплым днем, сообщают синоптики. На юге края при этом выше +20 градусов можно ожидать и в четверг.
Теплый сентябрь на Урале обеспечивает мощный блокирующий антициклон. Похолодание ждет пермяков в конце недели.
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