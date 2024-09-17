В Перми выбирают лучшего лесоруба России: фоторепортаж URA.RU

В Перми вальщики леса из разных регионов России выясняют, кто из них лучший. Девятый по счету чемпионат страны «Лесоруб — 2024» проходит в краевой столице 18—19 сентября. Корреспондент URA.RU побывал на площадке культурно-выставочного центра «Пермь Экспо», где участники чемпионата соревновались между собой в лучшей валке леса с помощью бензопил.
«На площадке КВЦ „Пермь Экспо“ (ш. Космонавтов, 59) соревнуются вальщики с бензомоторными пилами. Здесь пройдут этапы чемпионата по замене цепи, раскряжевке комбинированным резом и точной раскряжевке, а также обрезке сучьев», — рассказали URA.RU организаторы.
Также в рамках чемпионата свое мастерство продемонстрируют операторы лесозаготовительных машин. Этот этап соревнований пройдет на площадке у ТРК «СпешиLOVE».
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В Перми вальщики леса из разных регионов России выясняют, кто из них лучший. Девятый по счету чемпионат страны «Лесоруб — 2024» проходит в краевой столице 18—19 сентября. Корреспондент URA.RU побывал на площадке культурно-выставочного центра «Пермь Экспо», где участники чемпионата соревновались между собой в лучшей валке леса с помощью бензопил. «На площадке КВЦ „Пермь Экспо“ (ш. Космонавтов, 59) соревнуются вальщики с бензомоторными пилами. Здесь пройдут этапы чемпионата по замене цепи, раскряжевке комбинированным резом и точной раскряжевке, а также обрезке сучьев», — рассказали URA.RU организаторы. Также в рамках чемпионата свое мастерство продемонстрируют операторы лесозаготовительных машин. Этот этап соревнований пройдет на площадке у ТРК «СпешиLOVE».