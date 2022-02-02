Свердловские власти: «Омикрон» тяжело переносят беременные и дети

Хронические заболевания осложняют течение «Омикрона» у беременных свердловчанок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Из-за случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в свердловском минздраве беспокоятся о здоровье беременных — они подвержены риску осложнений больше остальных. Одна беременная пациентка уже попала в реанимацию. Также «Омикрон» представляет опасность для детей, рассказал URA.RU кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«В Свердловском минздраве обеспокоены тем, что новый штамм „Омикрон“ тяжело переносится беременными женщинами. Особенно если есть какие-то хронические заболевания. Кстати, на данный момент в реанимации только одна беременная женщина и как раз таки у нее в анамнезе есть хроническое заболевание. За этой пациенткой очень внимательно следят врачи», — передает Е1.

Собеседник URA.RU отметил, что все чаще «Омикроном» стали заболевать дети. «Несмотря на то, что многие дети переносят болезнь в легком виде — как обычное ОРВИ, но немало тех, у которых „Омикрон“ провоцирует поражение верхних дыхательных путей. Все чаще у детей обнаруживается бронхиолит (острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором происходит закупорка малых бронхов, из-за чего затрудняется дыхание — прим.ред.). Также у детей новый штамм ковида сопровождается болями в животе и диареей», — отметил информатор.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Свердловской области Павел Креков огласил новые коронавирусные ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.

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