Группа неизвестных мужчин ночью напала на павильон югославской кухни на перекрестке улиц Белинского и Декабристов в Екатеринбурге. Нападавшие были вооружены монтировками.
«На улице Белинского 4-5 человек били монтировками павильон югославской кухни. Бегала какая-то женщина в фартуке и кричала, судя по всему работница заведения. А парни с монтировками кричали на нее. Потом начали избивать ларек. Затем сели в белый Рено Логан и уехали», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №7. Обстоятельства и участники устанавливаются полицейскими», — сообщили URA.RU.
Группа неизвестных мужчин ночью напала на павильон югославской кухни на перекрестке улиц Белинского и Декабристов в Екатеринбурге. Нападавшие были вооружены монтировками. «На улице Белинского 4-5 человек били монтировками павильон югославской кухни. Бегала какая-то женщина в фартуке и кричала, судя по всему работница заведения. А парни с монтировками кричали на нее. Потом начали избивать ларек. Затем сели в белый Рено Логан и уехали», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №7. Обстоятельства и участники устанавливаются полицейскими», — сообщили URA.RU.