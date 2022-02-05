В Екатеринбурге неизвестные с монтировками напали на павильон. Видео

06 февраля 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Нападавшие избили павильон югославской кухни Фото: Артем Ковтун © URA.RU Группа неизвестных мужчин ночью напала на павильон югославской кухни на перекрестке улиц Белинского и Декабристов в Екатеринбурге. Нападавшие были вооружены монтировками. «На улице Белинского 4-5 человек били монтировками павильон югославской кухни. Бегала какая-то женщина в фартуке и кричала, судя по всему работница заведения. А парни с монтировками кричали на нее. Потом начали избивать ларек. Затем сели в белый Рено Логан и уехали», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №7. Обстоятельства и участники устанавливаются полицейскими», — сообщили URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Группа неизвестных мужчин ночью напала на павильон югославской кухни на перекрестке улиц Белинского и Декабристов в Екатеринбурге. Нападавшие были вооружены монтировками. «На улице Белинского 4-5 человек били монтировками павильон югославской кухни. Бегала какая-то женщина в фартуке и кричала, судя по всему работница заведения. А парни с монтировками кричали на нее. Потом начали избивать ларек. Затем сели в белый Рено Логан и уехали», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №7. Обстоятельства и участники устанавливаются полицейскими», — сообщили URA.RU.