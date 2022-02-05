05 февраля 2022
04 февраля 2022

В Екатеринбурге неизвестные с монтировками напали на павильон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ларьки Сургут, киоск, ларек
Нападавшие избили павильон югославской кухни Фото:

Группа неизвестных мужчин ночью напала на павильон югославской кухни на перекрестке улиц Белинского и Декабристов в Екатеринбурге. Нападавшие были вооружены монтировками.

«На улице Белинского 4-5 человек били монтировками павильон югославской кухни. Бегала какая-то женщина в фартуке и кричала, судя по всему работница заведения. А парни с монтировками кричали на нее. Потом начали избивать ларек. Затем сели в белый Рено Логан и уехали», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №7. Обстоятельства и участники устанавливаются полицейскими», — сообщили URA.RU.

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Группа неизвестных мужчин ночью напала на павильон югославской кухни на перекрестке улиц Белинского и Декабристов в Екатеринбурге. Нападавшие были вооружены монтировками. «На улице Белинского 4-5 человек били монтировками павильон югославской кухни. Бегала какая-то женщина в фартуке и кричала, судя по всему работница заведения. А парни с монтировками кричали на нее. Потом начали избивать ларек. Затем сели в белый Рено Логан и уехали», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №7. Обстоятельства и участники устанавливаются полицейскими», — сообщили URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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