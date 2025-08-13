Лучшие локации в Екатеринбурге для просмотра салюта в День города

В День города, 16 августа, в Екатеринбурге салют прогремит только в центре — над акваторией пруда. 500 залпов начнут запускать в 22:30, а продлится фейерверк недолго — всего шесть минут. Откуда открываются лучшие виды на него — в подборке URA.RU.
Бесплатные точки
Традиционно больше всего людей соберется на площадках у Театра драмы, Ельцин Центра и в Историческом сквере. Чуть меньше толп будет в сквере возле Уральского университета путей сообщения, на Вознесенской горке и Макаровском мосту.
Платные точки
Встретить День города можно и на титановой яхте на Верх-Исетском пруду. Она отходит от яхт-клуба «Коматек» в 21:30. Участникам прогулки обещают просмотр салюта под аккомпанемент акустической гитары и выступление певца Миши Лузина.
В качестве альтернативы местом просмотра салюта могут стать разные заведения. Например, рестораны «Влади», «Барбара», «Барборис», «Высота 5642» и кафе «Engels 1991».
