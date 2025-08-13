13 августа 2025

«Офигел от изобилия»: в свердловских лесах поспело море полезной ягоды. Фото

В Свердловской области начала созревать брусника
Ягодами уже начали торговать на уличных рынках
Ягодами уже начали торговать на уличных рынках Фото:

В Свердловской области поспела брусника — ягода, которая имеет массу уникальных полезных свойств. Уральцы хвастаются в соцсетях фотографиями из леса и сообщают, что брусники нынче необычайно много. 

«Позвал дочурку помочь в сборе лисичек и не обратил сначала внимания на обилие брусники. Только когда дочь заставила меня тоже собирать бруснику, офигел от изобилия ягоды. В итоге собрали больше четырех литров!» — рассказал пользователь Михаил в группе «Уральский ЯжеГРИБНИК» во «ВКонтакте». Другая свердловчанка отметила, что лисички и брусника часто соседствуют в лесу. 

«А мы опять едем из Тавды. Поехали за брусникой, собирать такую крупную ягоду одно удовольствие», — поддержала земляков третья участница сообщества. По наблюдениям читателей агентства, бруснику уже начали продавать и на уличных рынках города. 

Брусника считается одной из самых полезных и ценных северных ягод. У нее особенный — кисло-сладкий с горчинкой — вкус и мясистая текстура под тонкой кожицей. Она содержит витамины A, B, C, E, много минералов, пектина и антиоксидантов. Люди, употребляющие бруснику, быстрее восстанавливаются после болезней, у них улучшается качество крови, стабилизируется давление, снимается отечность и уменьшается склонность к атеросклерозу. 

