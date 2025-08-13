В Свердловской области поспела брусника — ягода, которая имеет массу уникальных полезных свойств. Уральцы хвастаются в соцсетях фотографиями из леса и сообщают, что брусники нынче необычайно много.
«Позвал дочурку помочь в сборе лисичек и не обратил сначала внимания на обилие брусники. Только когда дочь заставила меня тоже собирать бруснику, офигел от изобилия ягоды. В итоге собрали больше четырех литров!» — рассказал пользователь Михаил в группе «» во «ВКонтакте». Другая свердловчанка отметила, что лисички и брусника часто соседствуют в лесу.
«А мы опять едем из Тавды. Поехали за брусникой, собирать такую крупную ягоду одно удовольствие», — поддержала земляков третья участница сообщества. По наблюдениям читателей агентства, бруснику уже начали продавать и на уличных рынках города.
Брусника считается одной из самых полезных и ценных северных ягод. У нее особенный — кисло-сладкий с горчинкой — вкус и мясистая текстура под тонкой кожицей. Она содержит витамины A, B, C, E, много минералов, пектина и антиоксидантов. Люди, употребляющие бруснику, быстрее восстанавливаются после болезней, у них улучшается качество крови, стабилизируется давление, снимается отечность и уменьшается склонность к атеросклерозу.
