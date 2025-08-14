В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города впервые пройдет фестиваль «Энергия РМК». 16 и 17 августа в квартале «Архангел Михаил» можно будет бесплатно послушать Mary Gu, Big Baby Tape, Лешу Свика, Мота, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, посмотреть бои, попробовать себя в паделе и многое другое. Как найти квартал, где пройдет масштабное событие, — в инструкции URA.RU.
Где находится квартал «Архангел Михаил»
Многофункциональный спортивный комплекс находится возле ТРЦ «Мега». Ориентиром послужит Академия спорта РМК на улице Архангела Михаила, 5.
Как добраться
Сюда можно доехать на автобусах № 52, 62 и 76, выйти следует на остановке «Зоологическая». Также подойдет любой транспорт, который идет до ТРЦ «Мега» и «Радуга Парк». От них нужно немного пройти пешком до улицы Архангела Михаила. Стоит учитывать, что в день проведения фестиваля остановка «Контрольная» будет закрыта.
Если ехать на своей машине, то стоит учитывать, что парковка в квартале будет закрыта. Но можно воспользоваться стоянкой торговых центров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!