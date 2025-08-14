Суд отказался отменить приговор скандальному пиарщику из Екатеринбурга

Пиарщика из Екатеринбурга Ширшикова* оставили в колонии
Ярослав Ширшиков (внесен в список экстремистов и террористов) находится в колонии
Ярослав Ширшиков (внесен в список экстремистов и террористов) находится в колонии

Суд отказался отменить приговор пиарщику из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову (Росфинмониторингом внесен в список террористов и экстремистов), которого отправили в колонию. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Федор Акчермышев по итогам рассмотрения кассационной жалобы.

"Решение суда первой апелляционной инстанции оставили без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения", — сказал защитник. По его мнению, суд не учел, что военкор Владлен Татарский, о котором, по версии следствия, негативно высказался Ширшиков, якобы сам "допустил провокационное поведение с негативным высказыванием". 

Уголовное преследование Ширшикова началось весной 2023 года. Силовики вменили ему ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В основу дела лег пост Ширшикова в его telegram-канале. В публикации, по версии следствия, пиарщик нелестно высказался о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Ярослав признал вину и раскаялся. В феврале 2024-го его отправили на два года в колонию. Позже срок тюремного наказания увеличили до пяти лет.

*Ярослав Ширшиков внесен в список террористов и экстремистов.

