Четверо свердловчан накопили 937 штрафов на круглую сумму

В Свердловской области инспекторы ДПС с начала 2025 года зафиксировали 937 нарушений ПДД, которые совершили всего четыре водителя. Общая сумма их штрафов превысила 1,5 миллиона рублей, рассказали в Госавтоинспекции региона.
Рекордсменом по количеству нарушений стал водитель Nissan из Нижнего Тагила, он получил 308 штрафов на 434 тысячи рублей. На втором месте — житель Екатеринбурга на Lada, за которым числится 259 штрафов на 200 тысяч рублей. Третью позицию занимает еще один екатеринбуржец на Mercedes, получивший 226 штрафов на 300 тысяч рублей. Замыкает четверку житель Белоярского района, на чьей Mazda весит 144 штрафа на 600 тысяч рублей.
Инспекторы отмечают, что большинство нарушений связано с превышением скорости. «Мы призываем всех водителей задуматься о своей манере вождения. Безопасность дорожного движения начинается с личной ответственности каждого участника», — подчеркнули в ведомстве.
