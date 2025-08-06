В День города в Екатеринбурге бесплатно выступят 10 звезд: где их искать

Уже 16 августа екатеринбуржцы с размахом отметят День города. Среди звездных гостей ожидаются Алсу, Мот, SLAVA SKRIPKA и еще множество артистов. Где искать знаменитостей с бесплатными концертами — в подборке URA.RU.
Квартал «Архангел Михаил»
Здесь разместится одна из самых масштабных музыкальных площадок. Концерты пройдут 16 и 17 августа в рамках фестиваля «Энергия РМК». Среди звездных гостей ожидаются Мот, Леша Свик, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Jakone и Kiliana, Mary Gu. Артисты выйдут на сцену после 18:00, точное время еще уточняется.
Площадь 1905 года
В центре города пройдет фестиваль «Завод». Хедлайнерами станут «Фикси-шоу» и SLAVA SKRIPKA, автор нашумевшей в соцсетях песни «Бобр». Время выступления еще уточняется.
Исторический сквер
Завершать празднование будет певица Алсу. Она выйдет на сцену в 21:30.
