В Екатеринбург вернется оплата айфоном, функцию анонсировал «Сбер». Сообщения об этом появились в терминалах по всему городу. Фотографией с URA.RU поделился читатель.
«Скоро тут будет оплата айфоном», — говорится в уведомлении. Пользователям советуют следить за обновлениями системы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Сбера». Там решили воздержаться от комментариев.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания Apple заявила о прекращении поддержки карт платежной системы «Мир», в связи с этим оплата Apple Pay также перестала работать. Там сообщили, что загруженные в приложение карты будут отключены в ближайшее время.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. США и страны ЕС в ответ на это ввели санкции, направленные на нанесение урона экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. К этим санкциям также присоединились крупнейшие зарубежные компании. В том числе, Apple.
