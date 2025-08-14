Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) получил в дар картину «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении» признанного во всем мире русского импрессиониста Константина Кузнецова. Работу «русского Клода Моне» случайно обнаружили в одном из салонов Парижа (Франция), а теперь ее смогут увидеть все ценители искусства.
«Мы нашли алмаз в небольшом антикварном салоне на задворках Парижа. Когда зашли в магазинчик, разговаривали с продавцом, и он, узнав, что мы русские, сказал, что картина русского художника. Он показал нам фотографии, мы переговорили с руководителем фонда Константином Ещеркиным и решили картину приобрести», — поделился основатель Фонда Константина Кузнецова Андрей Щербинин.
По его словам, картина была без подрамника, поэтому в Москву работу привели в виде рулона с бечевкой. Однако, когда картину раскрыли, оказалось, что она полностью черная, поэтому полотно отнесли реставратору. «Я так думал, что он возьмет кисточку, начнет потихонечку картину очищать, а он залил ее „Уайт-спиритом“ и проступил рисунок», — рассказал Щербинин.
Константин Кузнецов был знаменит при жизни, но в силу того, что он был довольно обеспеченным, получал дивиденды от бизнеса своего отца и братьев, поэтому жил в Париже и стал знаменит там. «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении» была написана в Париже в конце 1920-х годов. Теперь работа займет место в постоянной экспозиции центра «Эрмитаж-Урал».
«Эта колоссальная работа, связанная не только с возвращением коллекции в Россию, но и с реставрацией и множеством других процедур, как раз позволяет российскому нашему ценителю искусств ознакомиться с этим замечательным шедевром. Я всех поздравляю с этим замечательным событием. Желаю всем получать удовольствие и наслаждение от созерцания этой замечательной работы», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
