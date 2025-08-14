Свердловский мэр проштрафился за нарушение пожарной безопасности

Мэр Камышлова Андрей Половников получил штраф за нарушение пожарной безопасности
Суд отклонил попытку Андрея Половникова обжаловать нарушение
Суд отклонил попытку Андрея Половникова обжаловать нарушение

Мэр Камышлова (Свердловская область) Андрей Половников получил штраф до 30 тысяч рублей за нарушение мер пожарной безопасности. Судя по карточке с сайта местного районного суда, Половников пытался обжаловать решение.

«Оставлено без изменений», — окончательно установил суд. Жалобу на постановление по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») от сотрудников МЧС градоначальник попытался обжаловать еще 11 июня. Ее рассмотрели и провели заседание 12 августа.

Корреспондент URA.RU дозвонился до приемной мэра города. Но там сообщили, что Половников находится в отпуске. Агентство направило ему сообщение в мессенджере с просьбой прокомментировать информацию по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Андрей Половников руководит городом Камышлов с 2017 года. Его переизбрали в 2022-м. Он работает в городской администрации уже 27 лет, начинал специалистом по делам молодежи и спорта.

