Свердловский мэр проштрафился за нарушение пожарной безопасности

Мэр Камышлова (Свердловская область) Андрей Половников получил штраф до 30 тысяч рублей за нарушение мер пожарной безопасности. Судя по карточке с сайта местного районного суда, Половников пытался обжаловать решение.
«Оставлено без изменений», — окончательно установил суд. Жалобу на постановление по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») от сотрудников МЧС градоначальник попытался обжаловать еще 11 июня. Ее рассмотрели и провели заседание 12 августа.
Корреспондент URA.RU дозвонился до приемной мэра города. Но там сообщили, что Половников находится в отпуске. Агентство направило ему сообщение в мессенджере с просьбой прокомментировать информацию по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Андрей Половников руководит городом Камышлов с 2017 года. Его переизбрали в 2022-м. Он работает в городской администрации уже 27 лет, начинал специалистом по делам молодежи и спорта.
