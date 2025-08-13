13 августа 2025

Свердловчанин получил более 500 звонков от коллекторов за чужой долг

За два дня мужчине позвонили 506 раз
За два дня мужчине позвонили 506 раз

В Свердловской области сотрудники микрокредитной организации за двое суток 506 раз связались с мужчиной, с которого требовали погасить чужой долг. Как оказалось позже, займ взяла его жена, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России.

«Мужчина никаких договоров не заключал, согласия на взаимодействие с ним не давал. С женщиной же чаще связывались путем SMS-сообщений: „Ну как у мужа дела идут лучше? Ты, наверное, надеешься, что он тебе поможет?“. Также связывающийся отказывался назвать наименование организации, а „придумывал ребусы“, чтобы женщина догадалась сама», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после заявления супругов в ГУФССП России по региону приставы провели проверку. По ее итогам ООО МК «Диджитал Мани» привлекли к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей.

