13 августа 2025

В центре Екатеринбурга целый двор ушел под воду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
На месте прорыва вздыбился асфальт (архивное фото)
На месте прорыва вздыбился асфальт (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Кузнечной, 81 прорвало трубу, что привело к потопу в соседнем дворе. На месте прорыва вздыбился асфальт, передает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Вода залила соседний двор так, что жителям приходилось снимать обувь и пробираться босиком через потоп», — следует из поста. Потопы также фиксируются в районе улиц Шарташской и Луначарского.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.

© Служба новостей «URA.RU»
