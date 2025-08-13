На месте прорыва вздыбился асфальт (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Кузнечной, 81 прорвало трубу, что привело к потопу в соседнем дворе. На месте прорыва вздыбился асфальт, передает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Вода залила соседний двор так, что жителям приходилось снимать обувь и пробираться босиком через потоп», — следует из поста. Потопы также фиксируются в районе улиц Шарташской и Луначарского.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!