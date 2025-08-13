13 августа 2025

Екатеринбуржцу грозит реальный срок за комментарии к постам бойца ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В мессенджере мужчина критиковал бойцов ВС РФ
В мессенджере мужчина критиковал бойцов ВС РФ Фото:

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело мужчины, который критиковал российских военнослужащих в комментариях к публикациям в telegram-канале бойца ВСУ. Комментатора обвинили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (максимальное наказание — пять лет лишения свободы), рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. А именно, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — пояснили там.

Отмечается, что дело рассмотрит судья Александр Кабанов. О его движении в суде сообщат дополнительно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело мужчины, который критиковал российских военнослужащих в комментариях к публикациям в telegram-канале бойца ВСУ. Комментатора обвинили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (максимальное наказание — пять лет лишения свободы), рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. А именно, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — пояснили там. Отмечается, что дело рассмотрит судья Александр Кабанов. О его движении в суде сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...