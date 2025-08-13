Екатеринбуржцу грозит реальный срок за комментарии к постам бойца ВСУ

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело мужчины, который критиковал российских военнослужащих в комментариях к публикациям в telegram-канале бойца ВСУ. Комментатора обвинили по ч. 2 ст. 280 УК РФ (максимальное наказание — пять лет лишения свободы), рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. А именно, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — пояснили там.
Отмечается, что дело рассмотрит судья Александр Кабанов. О его движении в суде сообщат дополнительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!