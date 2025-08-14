В мэрии Екатеринбурга отреагировали на призыв священника перенести День города

Администрация Екатеринбурга не получала обращений от настоятеля храма Серафима Саровского архимандрита Гермогена (Еремеева) с просьбой перенести День города из-за совпадения даты праздника с началом Успенского поста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Архимандрит не обращался в мэрию с просьбой о переносе Дня города», — пояснили там. На вопрос, могут ли в будущем перенести праздник, в администрации ответили, что подобных обсуждений не было.
Перенести День города Еремеев попросил накануне. Он заявил, что сам бы с радостью принял участие в гуляниях, но не может из-за церковных канонов — так же, как и остальные тысячи православных христиан.
