В мэрии Екатеринбурга отреагировали на призыв священника перенести День города

Мэрия Екатеринбурга: обращений о переносе Дня города не поступало
Власти не обсуждали перенос праздника
Власти не обсуждали перенос праздника Фото:
новость из сюжета
Священники призвали перенести День города в Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга не получала обращений от настоятеля храма Серафима Саровского архимандрита Гермогена (Еремеева) с просьбой перенести День города из-за совпадения даты праздника с началом Успенского поста. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Архимандрит не обращался в мэрию с просьбой о переносе Дня города», — пояснили там. На вопрос, могут ли в будущем перенести праздник, в администрации ответили, что подобных обсуждений не было.

Перенести День города Еремеев попросил накануне. Он заявил, что сам бы с радостью принял участие в гуляниях, но не может из-за церковных канонов — так же, как и остальные тысячи православных христиан.

