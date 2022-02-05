Ранее женщина была директором «Дворца искусств» в Нижневартовске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ХМАО назначат директором главного регионального концертно-театрального центра «Югра-классик» (где проходят знаковые мероприятия, кинофестиваль «Дух огня») Екатерину Пынзарь, руководителя «Дворца искусств» в Нижневартовске. В минувшем году его объединение с другим учреждением культуры вызвало волну недовольства среди сотрудников. О назначении Пынзарь стало известно из документа повестки заседания правительства региона, который размещен на официальном сайте властей.

«Назначить на должность директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Концертно-театральный центр ‚Югра-Классик‘“ Пынзарь Екатерину Ивановну. К своим обязанностям руководитель приступит с 21 февраля 2022 года», — говорится в документе.

Источники URA.RU сообщали, что место Пынзарь в руководстве «Дворца искусств» Нижневартовска в качестве исполняющего обязанности директора займет Антон Романов. Сам он не ответил на звонок журналиста агентства, секретарь в приемной директора заявила, что Пынзарь пока находится на рабочем месте. «Екатерина Ивановна занята, она проводит планерку и не может ответить на звонок», — заявила секретарь.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Пынзарь вскоре возглавит главный концертно-театральный зал региона «Югра-классик». Источники агентства сообщали, что трудоустройство нового директора находится в стадии оформления.

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