Руководительница «Дворца искусств» в Нижневартовске получила должность директора КТЦ «Югра-Классик» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директором КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (на базе которого проходят крупнейшие концерты и фестивали ХМАО, например, международный кинофестиваль «Дух огня») станет Екатерина Пынзарь, на данный момент возглавляющая «Дворец искусств» в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. В прошлом году «Дворец искусств» пытались объединить с другим культурным учреждением, что вызвало волну недовольств среди сотрудников и общественности.

«Директором КТЦ „Югра-Классик“ станет Екатерина Пынзарь. Сейчас она руководит дворцом искусств в Нижневартовске. На данный момент идет оформление документов», — сказал источник. На данный момент врио директора КТЦ «Югра-Классик» является Ирина Фокина.

Источник добавил, что исполняющим обязанности директора во «Дворце искусств» будет ее заместитель Антон Романов. В разговоре с корреспондентом агентства Романов отказался от комментариев. Получить комментарий Пынзарь не удалось, редакция не располагает ее номером телефона. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов не ответил на звонки.

В 2021 году власти Нижневартовска одобрили реформу учреждений культуры с целью оптимизации. Реформа подразумевала объединение ДК «Октябрь» и «Дворца искусств». Тогда из-за протестов сотрудников, которым грозило увольнение, ситуация вызвала общественный резонанс. Однако позже, после отставки мэра Василия Тихонова, депутаты городской думы приостановили решение властей об объединении двух учреждений.

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