Американец Уайлд принес России бронзу на Олимпиаде в Пекине

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Тренировка сноубордистов СШОР
Вик Уайлд принес России восьмую медаль на Олимпиаде Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. До 2011 года он выступал за американскую сборную, однако затем получил второе гражданство России и стал выступать под флагом РФ.

«35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере», — передает издание. Сноубордист принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми — 2014 в Сочи. Тогда спортсмен победил в параллельных слаломе и гиганте.

Ранее стало известно, что спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.

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Российский сноубордист Вик Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. До 2011 года он выступал за американскую сборную, однако затем получил второе гражданство России и стал выступать под флагом РФ. «35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере», — передает издание. Сноубордист принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми — 2014 в Сочи. Тогда спортсмен победил в параллельных слаломе и гиганте. Ранее стало известно, что спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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