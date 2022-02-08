Американец Уайлд принес России бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. До 2011 года он выступал за американскую сборную, однако затем получил второе гражданство России и стал выступать под флагом РФ.
«35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере», — передает издание. Сноубордист принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми — 2014 в Сочи. Тогда спортсмен победил в параллельных слаломе и гиганте.
Ранее стало известно, что спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.
Российский сноубордист Вик Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. До 2011 года он выступал за американскую сборную, однако затем получил второе гражданство России и стал выступать под флагом РФ. «35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере», — передает издание. Сноубордист принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми — 2014 в Сочи. Тогда спортсмен победил в параллельных слаломе и гиганте. Ранее стало известно, что спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.