Американец Уайлд принес России бронзу на Олимпиаде в Пекине

08 февраля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Вик Уайлд принес России восьмую медаль на Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российский сноубордист Вик Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. До 2011 года он выступал за американскую сборную, однако затем получил второе гражданство России и стал выступать под флагом РФ. «35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере», — передает издание. Сноубордист принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми — 2014 в Сочи. Тогда спортсмен победил в параллельных слаломе и гиганте. Ранее стало известно, что спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский сноубордист Вик Уайлд победил в заезде за третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. До 2011 года он выступал за американскую сборную, однако затем получил второе гражданство России и стал выступать под флагом РФ. «35-летний Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и завоевал третью олимпийскую награду в карьере», — передает издание. Сноубордист принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми — 2014 в Сочи. Тогда спортсмен победил в параллельных слаломе и гиганте. Ранее стало известно, что спортсмены-сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы из ХМАО не попали в финал соревнований по параллельному гигантскому слалому. Андрей Соболев не попал в топ-16 (1.22,87), заняв 19-е место. Наталье Соболевой досталось лишь 20 место в женских соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.