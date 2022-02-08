В Пермском крае из закрытой спецшколы сбежали воспитанники

В спецшколе для несовершеннолетних преступников есть проблемы с режимом и сотрудниками (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Очер Пермского края девять воспитанников сбежали из спецшколы закрытого типа для подростков с девиантным поведением. Информация о ЧП сначала появилась в местном паблике в соцсети «ВКонтакте». Ее подтвердили URA.RU в региональном министерстве образования и уполномоченный по правам ребенка.

«Действительно, вчера часть воспитанников самовольно вышли за территорию спецшколы. К счастью, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и сотрудников школы все ребята были возвращены в школу в этот же день, буквально спустя два часа. Причины инцидента выясняются, с воспитанниками работают педагоги и правоохранительные органы», — рассказали в минобразования.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Прикамье Светланы Денисовой, побег совершили девять воспитанников. «Сейчас в учреждении работают следственные органы. Очевидно, что в этой спецшколе есть проблемы с соблюдением режимных мероприятий, а также с сотрудниками», — подчеркнула она. По словам омбудсмена, для нормализации ситуации среди подростков и педагогов подключен краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. «Порядок будет наведен», — уверена Денисова.

В очерскую спецшколу по решению суда направляются подростки от 11 до 18 лет, совершившие тяжкие или средней тяжести преступления, следует из устава учреждения. Согласно правилам заведения, все выходы за пределы школы осуществляются по приказу директора или дежурного администратора. При выходе за территорию обязательно оформляется необходимая документация.

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