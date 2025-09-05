Пермяк осужден за покупку лекарства по поддельному рецепту

Житель Перми осужден на 400 часов обязательных работ за покупку сильнодействующего лекарства по поддельному рецепту. Об этом сообщает краевая прокуратура.
«Свердловский районный суд Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в использовании заведомо поддельного официального документа. Суд установил, что в мае 2025 года он приобрел в интернете поддельный рецептурный бланк. По нему он купил в одной из городских аптек сильнодействующий препарат, для отпуска которого предъявляются особые требования», — говорится на сайте надзорного ведомства.
Противоправные действия вскрылись в ходе проверки, которую правоохранительные органы организовали после заявления от работника аптеки. Уголовное дело в отношении тех, кто изготовил и продал поддельный рецепт, выделено в отдельное производство и расследуется.
Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Чусовом жители покупали в аптеке лекарственные препараты по поддельным рецептам. Также фармацевты отпускали лекарства по бланкам, оформленным с нарушением: в них отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!