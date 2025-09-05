Плановые отключения холодной воды затронут 500 домов Перми

В сентябре в шести районах Перми запланировано отключение холодной воды. Это связано с ремонтными и восстановительными работами на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«Временные отключения воды связаны с необходимостью проведения ремонтных работ. Это вынужденная мера, которая позволяет избежать серьезных аварий и более длительных перебоев в водоснабжении», — сказано в сообщении.
С 9:00 до 11:00 8 сентября планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Щитовая, 11, 5, 7, 9,
- ул. Блюхера, 3, 5, 7,
- ул. Голева, 15, 17, 19,
- ш. Космонавтов, 72, 74, 76, 80, 82,
- ул. Крисанова, 73, 75, 77.
С 9:00 до 13:00 9 сентября не будет воды по адресам: ул. Малкова, 10, 12, 14, 16, 8.
С 9:00 до 19:00 9 сентября холодного водоснабжения не будет в домах:
- ул. Василия Васильева, 17,
- ул. Куйбышева, 128.
С 10:00 9 сентября по 10:00 10 сентября без воды останутся дома:
- ул. Монастырская, 2, 2б, 3, 5,
- пер. Бисерский, 5,
- ул. Капитана Гастелло, 10, 4, 5, 6, 7,
- ул. Левченко, 29.
С 10:00 до 17:00 10 сентября запланировано отключение воды в домах:
- ул. Авиационная, 5,
- ул. Веры Фигнер, 1, 4, 4а.
С 10:00 по 19:00 11 сентября под отключение попадает дом № 11 по ул. Косьвинская.
С 10:00 по 19:00 12 сентября прервется холодное водоснабжение по адресам:
- ул. Косьвинская, 7, 9,
- ул. Краснополянская, 29.
С 10:00 15 сентября до 10:00 16 сентября отключат воду в домах:
- ул. Малкова, 26а,
- ул. Рабочая, 19, 9, 9а, 9б.
С 9:30 до 17:00 16 сентября планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Блюхера, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9а,
- ш. Космонавтов, 82,
- ул. Плеханова, 70а.
С 9:30 20 сентября до 9:30 21 сентября не будет холодной воды по адресам:
- ул. Дружбы, 17, 21, 23, 25, 27,
- ул. Крупской, 41, 43, 45, 47, 49,
- ул. Студенческая, 28,
- ул. Техническая, 10, 12.
С 10:00 20 сентября до 10:00 21 сентября продлится отключение холодной воды в домах:
- ул. Крупской, 9,
- ул. Фрезеровщиков, 67, 90.
С 10:00 20 сентября до 12:00 21 сентября под отключение попадут дома:
- ул. 9 Мая, 27,
- ул. Архитектора Свиязева, 10, 12, 17, 17в, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 22, 25, 26, 26а, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 8,
- ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а,
- ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 3, 33, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9,
- ул. Декабристов, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 39в, 41, 41/1, 43, 5, 50, 6, 68, 7, 9, 9а,
- ул. Кавалерийская, 15, 17, 18, 24, 26, 30, 51,
- ул. Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21,
- ул. Карпинского, 100а, 101, 101а, 107, 108, 109, 112, 112 К1, 118, 120, 125, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75б, 76, 77, 77б, 78, 79, 79а, 81, 82, 83, 84, 85а, 86, 87, 87г, 88, 90, 91а, 96, 97, 97а, 99, 99г,
- ул. Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- ул. Космонавта Беляева, 39, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 49а, 52, 54, 54а, 56, 59, 61, 61в,
- ул. Космонавта Леонова, 24а, 36, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 68б, 82, 84аа,
- ул. Лизы Чайкиной, 22, 28, 33,
- ул. Милиционера Власова, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 37,
- ул. Мира, 12, 14, 31, 94,
- ул. Норильская, 15,
- ул. Олега Кошевого, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 34, 40,
- ул. Подводников, 11, 11а, 11б, 12, 13, 15, 17, 27а, 29, 3, 33, 4, 6, 75, 8, 83а, 87, 88б, 9, 92, 94, 96,
- ул. Разведчиков, 25,
- Рязанская, 103, 103а, 105,
- ул. Самолетная, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62а,
- ул. Семченко, 15,
- ул. Сивкова, 1, 12, 14, 16, 1а, 2, 23, 25, 28, 3, 3а, 5,
- ул. Снайперов, 14, 17,
- ул. Советской Армии, 101а, 29, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 45, 46, 47, 49, 51, 60, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82,
- ул. Сталеваров, 27,
- ул. Сусанина, 10, 4, 5, 9,
- ул. Танкистов, 111, 35, 35а, 39, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78,
- ул. Теплогорская, 20, 22, 24 К1, 24 К2, 24 К3, 24 К4, 24 К5,
- ул. Чердынская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44, 6, 7, 8,
- ул. Шахтерская, 26,
- ул. Энергетиков, 40.
С 9:30 до 15:00 21 сентября под отключение попадут дома, расположенные на улицах:
- ул. Букирева, 15, 16,
- ул. Генкеля, 15, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9,
- ул. Дзержинского, 12, 2, 2а,
- ул. Ленина, 89, 89а, 89б, 89в,
- ул. Сергея Данщина, 19, 19а, 28, 30,
- ул. Сухобруса, 25, 27.
С 10:00 до 19:00 24 сентября приостановят холодное водоснабжение:
- ул. Борчанинова, 15,
- ул. Екатерининская, 141,
- ул. Пушкина, 107, 109, 113.
