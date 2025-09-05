Стало известно, сколько получают пермские администраторы в частных клиниках

В Перми администраторы частных медицинских клиник могут рассчитывать на зарплату до 95 тысяч рублей в месяц. Размер дохода зависит от опыта, навыков и уровня клиники. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам исследования рынка труда в сентябре 2025 года.
«Максимальный доход — от 60 до 95 тысяч рублей — готовы платить опытным специалистам с высшим образованием и стажем работы в премиальных клиниках от трех лет. Ключевыми требованиями являются опыт в продажах услуг, а также знание английского языка и руководящий опыт», — говорится в исследовании.
Доход от 40 до 60 тысяч рублей могут получать администраторы со стажем от двух лет, которые умеют работать в медицинских информационных системах, таких как «ИнфоКлиника» или «1С». Преимуществом станет медицинское образование.
Зарплата от 35 до 40 тысяч рублей ждет специалистов со средним профессиональным образованием, опытом работы от года, знанием медицинских услуг и умением работать с кассой и банковским терминалом.
Соискателям без опыта или с минимальным стажем работы (от полугода) предлагают от 30 до 35 тысяч рублей. От кандидатов требуют знания делового этикета, грамотной речи и навыков работы с оргтехникой.
Среднестатистический портрет соискателя на эту должность в Перми — женщина 43 лет. Более половины кандидатов имеют высшее образование. Большинство администраторов ищут новую работу, будучи безработными.
Ранее URA.RU рассказывало, что максимальная зарплата врача-терапевта в частных медцентрах Перми достигает 235 тысяч рублей в месяц. Рентгенолаборанты в коммерческих клиниках могут зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц.
