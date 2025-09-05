КП-Пермь: пермские вахтовики отравились под Казанью

Трое рабочих из Пермского края получили тяжелое отравление в кафе татарстанского села Тюлячи. Один из них, 38-летний житель Кунгура, скончался, двое других находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ.
«4 сентября в кафе села Тюлячи Республики Татарстан произошло массовое отравление. Пострадали трое мужчин, работавших в регионе вахтовым методом. Все они — жители Кунгурского округа Пермского края. 38-летний мужчина скончался, двое других, 27 и 40 лет, госпитализированы в тяжелом состоянии», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, первоначально следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве и обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, предположив, что отравление произошло из-за пищи. Однако проведенная проверка не выявила в продуктах опасных веществ. В ходе расследования установлено, что все пострадавшие, предположительно, употребляли наркотические вещества, которые также обнаружены по месту их проживания. На основании этих данных постановление о возбуждении уголовного дела отменено.
Корреспондент URA.RU направил запросы в ГУ МВД России по Республике Татарстан и региональный минздрав для подтверждения этой информации и выяснения деталей. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!