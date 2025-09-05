05 сентября 2025

КП-Пермь: пермские вахтовики отравились под Казанью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один пермяк погиб, двое в тяжелом состоянии
Один пермяк погиб, двое в тяжелом состоянии Фото:

Трое рабочих из Пермского края получили тяжелое отравление в кафе татарстанского села Тюлячи. Один из них, 38-летний житель Кунгура, скончался, двое других находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ. 

«4 сентября в кафе села Тюлячи Республики Татарстан произошло массовое отравление. Пострадали трое мужчин, работавших в регионе вахтовым методом. Все они — жители Кунгурского округа Пермского края. 38-летний мужчина скончался, двое других, 27 и 40 лет, госпитализированы в тяжелом состоянии», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, первоначально следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве и обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, предположив, что отравление произошло из-за пищи. Однако проведенная проверка не выявила в продуктах опасных веществ. В ходе расследования установлено, что все пострадавшие, предположительно, употребляли наркотические вещества, которые также обнаружены по месту их проживания. На основании этих данных постановление о возбуждении уголовного дела отменено.

Корреспондент URA.RU направил запросы в ГУ МВД России по Республике Татарстан и региональный минздрав для подтверждения этой информации и выяснения деталей. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое рабочих из Пермского края получили тяжелое отравление в кафе татарстанского села Тюлячи. Один из них, 38-летний житель Кунгура, скончался, двое других находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ.  «4 сентября в кафе села Тюлячи Республики Татарстан произошло массовое отравление. Пострадали трое мужчин, работавших в регионе вахтовым методом. Все они — жители Кунгурского округа Пермского края. 38-летний мужчина скончался, двое других, 27 и 40 лет, госпитализированы в тяжелом состоянии», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, первоначально следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве и обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, предположив, что отравление произошло из-за пищи. Однако проведенная проверка не выявила в продуктах опасных веществ. В ходе расследования установлено, что все пострадавшие, предположительно, употребляли наркотические вещества, которые также обнаружены по месту их проживания. На основании этих данных постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Корреспондент URA.RU направил запросы в ГУ МВД России по Республике Татарстан и региональный минздрав для подтверждения этой информации и выяснения деталей. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...