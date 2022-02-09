Мэр Екатеринбурга перенес VIP-забег на лыжах с опасной трассы

В прошлом году Алексею Орлову не удалось победить в тяжелом VIP-забеге, в этом — задача упростится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перенес VIP-забег «Лыжни России» со стадиона «Калининец» в Преображенский парк (Академический район), сообщил источник URA.RU в городской власти. По словам собеседника агентства, одна из причин такого решения — опасность трассы на Уралмаше (она подготовлена для профессионалов: со спусками, подъемами и крутыми поворотами).

Орлов катался там со своими замами, спикером думы Игорем Володиным, главой Орджоникидзевского района Романом Кравченко и топ-чиновниками мэрии в феврале 2021-го. Участники VIP-забега тогда рассказывали корреспонденту, что для спортсменов-любителей лыжня непростая (по слухам, кто-то даже падал по пути).

«В итоге в 2022 году главной площадкой „Лыжни России“ в Екатеринбурге, где побежит Орлов, будет Преображенский парк. И для нового главы района (Николая Смирнягина, назначенного в январе, — прим. URA.RU) это плюс — ведь к нему приедут такие гости», — поделился источник URA.RU в горадминистрации.

В разговоре с URA.RU Смирнягин подтвердил, что первые лица Екатеринбурга 12 февраля побегут в Преображенском (там более безопасная — практически ровная — лыжня), но сказал, что не знает, с чем именно связан выбор. «У меня поинтересовались, сможет ли Академический принять старт. Я, конечно, ответил утвердительно. Для меня это большая ответственность: приедут люди со всего города, возможно, из других регионов», — сказал он. Протяженность трассы в Преображенском составит 2022 метра.

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