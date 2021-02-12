Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил VIP-забег на «Лыжне России» и сумел устоять на экстремальной трассе символической протяженностью 2023 метра. В этом году старт получился не таким представительным, как прежде: помимо Орлова, от высшего эшелона городской власти присутствовали его зам по соцполитике Екатерина Сибирцева, спикер думы Игорь Володин, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко и будущий вице-мэр по финансам Андрей Корюков, которому пришлось догонять.
Орлов прибыл на базу «Калининец» на Уралмаше аккурат к старту, назначенному на 11 утра. С парковки вместе с ним вышли Игорь Володин, депутат гордумы Владимир Стругов, депутат Заксобрания Владимир Смирнов, Андрей Корюков (покинувший накануне минэкономики ради возвращения в мэрию) и депутат Госдумы, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.
Алексей Орлов и другие участники VIP-забега приехали на базу перед стартом
Избегая церемоний, VIP-гости сразу надели лыжи и не спеша стартовали. От компании отстал лишь Андрей Корюков, который, глядя в спины товарищей, буквально вбежал на лыжню (будущего начальника он так и не догнал). Главная интрига забега была в том, сумеют ли участники не упасть: в этот раз организаторы выбрали сложную рельефную трассу для мастеров — с непростыми подъемами и очень крутыми спусками. Именно по этой причине Екатерина Сибирцева поддерживала коллег лишь морально, объяснила она корреспонденту.
Итоговый расклад многих удивил. Первыми к финишу пришли Игорь Володин и Владимир Смирнов, решившие доказать, что спорт вне политики. Сергей Чепиков, имеющий опыт забегов с губернатором Евгением Куйвашевым, напротив, не стал обгонять Орлова и финишировал вместе с ним.
По словам мэра, гонка обошлась без падений. Сняв лыжи и отдышавшись, Орлов рассказал журналистам о пользе спорта для здоровья и поделился, что старается вставать на беговые лыжи 3-4 раза за сезон.
С лыжными креплениями мэр разобрался сам, а с палками ему помог Сергей Чепиков (справа). «Мазь-то есть?» — спросил у него спортсмен. Что ответил Орлов, осталось тайной
Екатерина Сибирцева сегодня решила не вставать на лыжи. Зато завтра она побежит традиционный легкоатлетический зимний марафон имени В. А. Дутова. Социальный блок мэрии на лыжне представляли помощница Сибирцевой Дарья Соседкова, начальник управления культуры Илья Марков и руководитель управления по спорту Людмила Фитина