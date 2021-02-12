После финиша Алексей Орлов анонсировал кадровые решения на ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил VIP-забег на «Лыжне России» и сумел устоять на экстремальной трассе символической протяженностью 2023 метра. В этом году старт получился не таким представительным, как прежде: помимо Орлова, от высшего эшелона городской власти присутствовали его зам по соцполитике Екатерина Сибирцева, спикер думы Игорь Володин, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко и будущий вице-мэр по финансам Андрей Корюков, которому пришлось догонять.

Орлов прибыл на базу «Калининец» на Уралмаше аккурат к старту, назначенному на 11 утра. С парковки вместе с ним вышли Игорь Володин, депутат гордумы Владимир Стругов, депутат Заксобрания Владимир Смирнов, Андрей Корюков (покинувший накануне минэкономики ради возвращения в мэрию) и депутат Госдумы, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

Алексей Орлов и другие участники VIP-забега приехали на базу перед стартом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избегая церемоний, VIP-гости сразу надели лыжи и не спеша стартовали. От компании отстал лишь Андрей Корюков, который, глядя в спины товарищей, буквально вбежал на лыжню (будущего начальника он так и не догнал). Главная интрига забега была в том, сумеют ли участники не упасть: в этот раз организаторы выбрали сложную рельефную трассу для мастеров — с непростыми подъемами и очень крутыми спусками. Именно по этой причине Екатерина Сибирцева поддерживала коллег лишь морально, объяснила она корреспонденту.

Итоговый расклад многих удивил. Первыми к финишу пришли Игорь Володин и Владимир Смирнов, решившие доказать, что спорт вне политики. Сергей Чепиков, имеющий опыт забегов с губернатором Евгением Куйвашевым, напротив, не стал обгонять Орлова и финишировал вместе с ним.

По словам мэра, гонка обошлась без падений. Сняв лыжи и отдышавшись, Орлов рассказал журналистам о пользе спорта для здоровья и поделился, что старается вставать на беговые лыжи 3-4 раза за сезон.

С лыжными креплениями мэр разобрался сам, а с палками ему помог Сергей Чепиков (справа). «Мазь-то есть?» — спросил у него спортсмен. Что ответил Орлов, осталось тайной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анонсируя приезд Чепикова на базу, ведущая праздника рекомендовала гостям «обязательно сфотографироваться и подержаться за него»… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

… проследовал установке только один человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрею Корбюкову пришлось догонять руководство. И он почти это сделал, финишировав шестым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко не спешил и прокатился, скорее, для удовольствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатерина Сибирцева сегодня решила не вставать на лыжи. Зато завтра она побежит традиционный легкоатлетический зимний марафон имени В. А. Дутова. Социальный блок мэрии на лыжне представляли помощница Сибирцевой Дарья Соседкова, начальник управления культуры Илья Марков и руководитель управления по спорту Людмила Фитина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Володин приехал первым — в составе юных спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как и другие участники, на финише Алексей Орлов получил брендированную шапку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Градоначальник поделился с URA.RU планами на оставшуюся часть дня: «Поеду в администрацию — очень много документов, поработать надо. У меня нет выходных сейчас» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU