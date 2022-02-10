Россия оказалась на 9 месте в общекомандном зачете Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

10 февраля сборная России не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые за все время Олимпиады.

Медальный зачет

Россия оказалась на 9 месте в общекомандном зачете. По общему числу медалей страна находится на 4 позиции.

1. Германия — 9 медалей, 6 золотых, 3 серебряных

2. Норвегия — 12 медалей, 5 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых

3. Австрия — 13 медалей, 4 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых

4. США — 10 медалей, 4 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая

5. Нидерланды — 8 медалей, 4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая

6. Швеция — 7 медалей, 4 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых

7. Китай — 6 медалей, 3 золотых, 3 серебряных

8. Италия — 8 медалей, 2 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовая.

Санный спорт

Сборная ОКР по санному спорту оказалась на 4 месте. На 1 месте спортсмены из Германии, на 2 и 3 — Австрия и Латвия.

Конькобежный спорт. 5000 м. Женщины

В этом виде спорта Наталья Воронина стала шестой. Первое место заняла спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен. Второе — у Изабель Вайдеманн (Канада), третье — Мартина Сабликова (Чехия).

Фигурное катание

Скандал, связанный с якобы допингом российских спортсменов в фигурном катании на Олимпиаде продолжается. 10 февраля в поддержку 15-летней фигуристки Камилы Валиевой выступили многие российские звезды спорта и знаменитости. На ситуацию также отреагировали в Кремле. В свою очередь, В Общественной палате РФ считают, что данная ситуация — планомерная атака на нашу сборную.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам