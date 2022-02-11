Спецназ ЯНАО задержал двух лже-антикваров из Ставрополя

14 февраля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Одному из задержанных 29 лет, второму — 21 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские в Салехарде совместно с отрядом особого назначения «Гром» задержали двух мужчин, продавших местному жителю поддельный антиквариат. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО. «В дежурную часть обратился местный житель с заявлением, в котором просит установить лиц, завладевших его денежными средствами в сумме 12 тысяч рублей, введя в заблуждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Салехарду при силовой поддержке отряда особого назначения „Гром“ УНК УМВД России по ЯНАО по горячим следам установлены и задержаны жители Ставропольского края», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в багажнике машины мужчин были найдены различные монеты, ложки и кресты. По словам задержанных, все эти предметы не являются антикварными и были куплены на обычном рынке. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а второй заключен под стражу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полицейские в Салехарде совместно с отрядом особого назначения «Гром» задержали двух мужчин, продавших местному жителю поддельный антиквариат. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО. «В дежурную часть обратился местный житель с заявлением, в котором просит установить лиц, завладевших его денежными средствами в сумме 12 тысяч рублей, введя в заблуждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Салехарду при силовой поддержке отряда особого назначения „Гром“ УНК УМВД России по ЯНАО по горячим следам установлены и задержаны жители Ставропольского края», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в багажнике машины мужчин были найдены различные монеты, ложки и кресты. По словам задержанных, все эти предметы не являются антикварными и были куплены на обычном рынке. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а второй заключен под стражу.