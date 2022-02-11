11 февраля 2022
10 февраля 2022

Спецназ ЯНАО задержал двух лже-антикваров из Ставрополя

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, преступник, обвиняемый, обвинение, скамья подсудимых, подсудимый, суд, судебный процесс, адвокат, заключенный под стражу
Одному из задержанных 29 лет, второму — 21 год Фото:

Полицейские в Салехарде совместно с отрядом особого назначения «Гром» задержали двух мужчин, продавших местному жителю поддельный антиквариат. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.

«В дежурную часть обратился местный житель с заявлением, в котором просит установить лиц, завладевших его денежными средствами в сумме 12 тысяч рублей, введя в заблуждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Салехарду при силовой поддержке отряда особого назначения „Гром“ УНК УМВД России по ЯНАО по горячим следам установлены и задержаны жители Ставропольского края», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в багажнике машины мужчин были найдены различные монеты, ложки и кресты. По словам задержанных, все эти предметы не являются антикварными и были куплены на обычном рынке. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а второй заключен под стражу.

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Полицейские в Салехарде совместно с отрядом особого назначения «Гром» задержали двух мужчин, продавших местному жителю поддельный антиквариат. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО. «В дежурную часть обратился местный житель с заявлением, в котором просит установить лиц, завладевших его денежными средствами в сумме 12 тысяч рублей, введя в заблуждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Салехарду при силовой поддержке отряда особого назначения „Гром“ УНК УМВД России по ЯНАО по горячим следам установлены и задержаны жители Ставропольского края», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что в багажнике машины мужчин были найдены различные монеты, ложки и кресты. По словам задержанных, все эти предметы не являются антикварными и были куплены на обычном рынке. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а второй заключен под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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