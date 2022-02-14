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Мэрия Перми продает пустующий завод-памятник

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Здания бывшего хлебозавода №1 в Перми пустят с молотка Фото:

Власти Перми готовятся выставить на торги комплекс зданий бывшего хлебозавода №1, который пустует пять лет. Основной объект является памятником архитектуры, который снести нельзя. Но и для промышленного производства здание 1894 года постройки уже не годится, отмечают эксперты. В департаменте имущественных отношений администрации Перми сообщили, что основной задачей приватизации является реставрация.

«Стоимость, по которой объект выставят на торги, будет известна после утверждения прогнозного плана приватизации и проведения рыночной оценки с учетом инвестобязательств по реставрации объекта культурного наследия», — приводит «Коммерсант-Прикамье» ответ чиновников. На продажу комплекс планируется выставить во второй половине года.

По данным газеты, комплекс бывшего хлебозавода могут оценить в 15—20 млн рублей. Его могут использовать как центр креативной индустрии или адаптировать для нужд мэрии.

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Власти Перми готовятся выставить на торги комплекс зданий бывшего хлебозавода №1, который пустует пять лет. Основной объект является памятником архитектуры, который снести нельзя. Но и для промышленного производства здание 1894 года постройки уже не годится, отмечают эксперты. В департаменте имущественных отношений администрации Перми сообщили, что основной задачей приватизации является реставрация. «Стоимость, по которой объект выставят на торги, будет известна после утверждения прогнозного плана приватизации и проведения рыночной оценки с учетом инвестобязательств по реставрации объекта культурного наследия», — приводит «Коммерсант-Прикамье» ответ чиновников. На продажу комплекс планируется выставить во второй половине года. По данным газеты, комплекс бывшего хлебозавода могут оценить в 15—20 млн рублей. Его могут использовать как центр креативной индустрии или адаптировать для нужд мэрии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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