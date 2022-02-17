17 февраля 2022

Курганец заставил девочку выслать интимные фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интимную переписку обнаружили в телефоне девочки (архивное фото) Фото:

Житель Мишкинского района Курганской области во время переписки с девочкой вынудил ее отправить ему интимные фотографии. Данная информация была размещена 18 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, в 2020 году посредством одной из социальных сетей обвиняемый вступил в переписку с малолетней девочкой и вынудил потерпевшую высылать ему ее фото интимного содержания. <…> В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Родители девочки обнаружили в телефоне дочери переписку с обвиняемым и обратились в полицию. Мужчину обвинили в иных действиях сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Его приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год.

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Житель Мишкинского района Курганской области во время переписки с девочкой вынудил ее отправить ему интимные фотографии. Данная информация была размещена 18 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По версии следствия, в 2020 году посредством одной из социальных сетей обвиняемый вступил в переписку с малолетней девочкой и вынудил потерпевшую высылать ему ее фото интимного содержания. <…> В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении. Родители девочки обнаружили в телефоне дочери переписку с обвиняемым и обратились в полицию. Мужчину обвинили в иных действиях сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Его приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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