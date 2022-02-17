Курганец заставил девочку выслать интимные фото

Интимную переписку обнаружили в телефоне девочки (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Мишкинского района Курганской области во время переписки с девочкой вынудил ее отправить ему интимные фотографии. Данная информация была размещена 18 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, в 2020 году посредством одной из социальных сетей обвиняемый вступил в переписку с малолетней девочкой и вынудил потерпевшую высылать ему ее фото интимного содержания. <…> В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Родители девочки обнаружили в телефоне дочери переписку с обвиняемым и обратились в полицию. Мужчину обвинили в иных действиях сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Его приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год.