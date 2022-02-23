Главе Нижневартовска предложили изменить систему выборов в думу

Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко предложили перейти к смешанной системе выборов депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко предложили перейти на смешанную систему выборов депутатов городской думы. С инициативой выступил руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Владимир Зиновьев во время встречи мэра с представителями политических партий.

«У нас избиратели задают вопрос о переходе на смешанную систему выборов в муниципальных думах. Чтобы это было аналогично тому, как это происходит на голосовании в окружной парламент, где половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина по одномандатным округам. У нас ведь самовыдвиженцев в любом случае практически нигде нет. А если ввести смешанную систему, то появится еще и борьба идеологий среди партий, что может повысить интерес к выборам. Времени для принятия такого решения достаточно много, вплоть до 2026 года», — прокомментировал Зиновьев для URA.RU.

В мэрии Нижневартовска журналисту агентства рассказали, что эта инициатива будет рассмотрена. «Глава [Нижневартовска Дмитрий Кощенко] заявил, что такой опыт нуждается в изучении», — прокомментировали в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска собирается провести серию встреч с элитами. Он хочет узнать позицию представителей общественности и бизнеса по ключевым вопросам развития города.

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