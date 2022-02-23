В думе ХМАО признали независимость Донбасса

24 февраля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

В думе ХМАО поддержали решение о признании независимости Донбасса Фото: Александр Григоренко © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Дума ХМАО единогласно проголосовала за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это решение было принято на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «22 февраля президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого с главами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Обе палаты РФ единогласно приняли решение об их ратификации. Соответствующие федеральные законы подписаны президентом нашей страны. Коллеги, мир находится на грани реальной войны, не только в ДНР и ЛНР. В этот ужасный круговорот так или иначе были бы втянуты многие страны. Решение о признании Луганской и Донецкой народных республик с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и военной помощи — это единственная возможность остановить войну и защитить людей», — сказал во вступительном слове председатель думы Борис Хохряков. Руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение. Депутаты проголосовали за принятие этих документов. После их ратификации постановления окружного парламента будут отправлены в адрес президента РФ и Федерального Собрания. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в адрес фракции «ЕР» в окружной думе с просьбой о ратификации документов. После чего аппарат югорского парламента приступил к подготовке постановлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дума ХМАО единогласно проголосовала за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это решение было принято на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «22 февраля президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого с главами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Обе палаты РФ единогласно приняли решение об их ратификации. Соответствующие федеральные законы подписаны президентом нашей страны. Коллеги, мир находится на грани реальной войны, не только в ДНР и ЛНР. В этот ужасный круговорот так или иначе были бы втянуты многие страны. Решение о признании Луганской и Донецкой народных республик с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и военной помощи — это единственная возможность остановить войну и защитить людей», — сказал во вступительном слове председатель думы Борис Хохряков. Руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение. Депутаты проголосовали за принятие этих документов. После их ратификации постановления окружного парламента будут отправлены в адрес президента РФ и Федерального Собрания. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в адрес фракции «ЕР» в окружной думе с просьбой о ратификации документов. После чего аппарат югорского парламента приступил к подготовке постановлений.