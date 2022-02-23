23 февраля 2022
22 февраля 2022

В думе ХМАО признали независимость Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
В думе ХМАО поддержали решение о признании независимости Донбасса Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Дума ХМАО единогласно проголосовала за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это решение было принято на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

«22 февраля президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого с главами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Обе палаты РФ единогласно приняли решение об их ратификации. Соответствующие федеральные законы подписаны президентом нашей страны. Коллеги, мир находится на грани реальной войны, не только в ДНР и ЛНР. В этот ужасный круговорот так или иначе были бы втянуты многие страны. Решение о признании Луганской и Донецкой народных республик с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и военной помощи — это единственная возможность остановить войну и защитить людей», — сказал во вступительном слове председатель думы Борис Хохряков.

Руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение. Депутаты проголосовали за принятие этих документов. После их ратификации постановления окружного парламента будут отправлены в адрес президента РФ и Федерального Собрания.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в адрес фракции «ЕР» в окружной думе с просьбой о ратификации документов. После чего аппарат югорского парламента приступил к подготовке постановлений.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дума ХМАО единогласно проголосовала за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это решение было принято на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU. «22 февраля президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого с главами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Обе палаты РФ единогласно приняли решение об их ратификации. Соответствующие федеральные законы подписаны президентом нашей страны. Коллеги, мир находится на грани реальной войны, не только в ДНР и ЛНР. В этот ужасный круговорот так или иначе были бы втянуты многие страны. Решение о признании Луганской и Донецкой народных республик с последующим заключением договоров о дружбе, сотрудничестве и военной помощи — это единственная возможность остановить войну и защитить людей», — сказал во вступительном слове председатель думы Борис Хохряков. Руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение. Депутаты проголосовали за принятие этих документов. После их ратификации постановления окружного парламента будут отправлены в адрес президента РФ и Федерального Собрания. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в адрес фракции «ЕР» в окружной думе с просьбой о ратификации документов. После чего аппарат югорского парламента приступил к подготовке постановлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...