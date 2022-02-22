22 февраля 2022
21 февраля 2022

Власти ХМАО готовят заявление о признании независимости Донбасса

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Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
Дума ХМАО готовится поддержать решение о признании независимости ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила единороссам поддержать решение о признании независимости ДНР И ЛНР на заседании окружной Думы, которое состоится 24 февраля. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО.

«Готовясь к очередному заседанию Думы автономного округа, на традиционной встрече Губернатора Югры с фракцией „Единая Россия“ Наталья Владимировна Комарова предложила выступить в поддержку ратификации договоров. Самый оптимальный способ выразить свое мнение — рассмотреть вопрос на очередном заседании Думы Югры, принять соответствующее постановление и направить его Президенту России и Федеральному Собранию. Мы подготовим проекты постановления Думы Югры, и на Совете Думы внесем предложение о включении этого вопроса в повестку дня заседания. Именно так, считаю, мы можем заявить о поддержке решения нашего президента [РФ Владимира Путина}», — приводится комментарий председателя Думы Югры Бориса Хохрякова на сайте органов госвласти ХМАО.

В преддверии заседания окружной Думы уже подготовлены постановления о поддержке ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР. Предполагается, что после принятия этих документов они будут направлены в адрес главы государства и в Федеральное Собрание.

Ранее URA.RU сообщало, что со словами поддержки в адрес признания независимости Донецкой и Луганской народных республик выступил югорский сенатор Эдуард Исаков. Аналогичное мнение выразил и тюменский депутат Госдумы Иван Квитка.

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Губернатор Югры Наталья Комарова предложила единороссам поддержать решение о признании независимости ДНР И ЛНР на заседании окружной Думы, которое состоится 24 февраля. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО. «Готовясь к очередному заседанию Думы автономного округа, на традиционной встрече Губернатора Югры с фракцией „Единая Россия“ Наталья Владимировна Комарова предложила выступить в поддержку ратификации договоров. Самый оптимальный способ выразить свое мнение — рассмотреть вопрос на очередном заседании Думы Югры, принять соответствующее постановление и направить его Президенту России и Федеральному Собранию. Мы подготовим проекты постановления Думы Югры, и на Совете Думы внесем предложение о включении этого вопроса в повестку дня заседания. Именно так, считаю, мы можем заявить о поддержке решения нашего президента [РФ Владимира Путина}», — приводится комментарий председателя Думы Югры Бориса Хохрякова на сайте органов госвласти ХМАО. В преддверии заседания окружной Думы уже подготовлены постановления о поддержке ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР. Предполагается, что после принятия этих документов они будут направлены в адрес главы государства и в Федеральное Собрание. Ранее URA.RU сообщало, что со словами поддержки в адрес признания независимости Донецкой и Луганской народных республик выступил югорский сенатор Эдуард Исаков. Аналогичное мнение выразил и тюменский депутат Госдумы Иван Квитка.
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