Коммунисты ХМАО провели пикеты в поддержку независимости Донбасса. «Донбасс — наш, Луганск — наш»

24 февраля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Югорске коммунисты устроили одиночные пикеты в поддержку независимости Донбасса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков, а также сторонники партии коммунистов в Югорске провели серию одиночных пикетов в поддержку независимости Донбасса. Об этом рассказал сам Жуков на личной странице в Instagram. «Серия одиночных пикетов прошла в Югорске. С разной, но не менее актуальной тематикой. Я тоже участвовал в пикетах и выразил свое мнение по отношению к действиям власти города», — написал депутат. Пикетчики выступали с лозунгами на плакатах: «Признание ЛНР и ДНР — исторически справедливое решение», «Крым — наш, Донбасс — наш, Луганск — наш», «Вооруженные силы России — гарант безопасности государства и народа». Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время заседания окружного парламента руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков, а также сторонники партии коммунистов в Югорске провели серию одиночных пикетов в поддержку независимости Донбасса. Об этом рассказал сам Жуков на личной странице в Instagram. «Серия одиночных пикетов прошла в Югорске. С разной, но не менее актуальной тематикой. Я тоже участвовал в пикетах и выразил свое мнение по отношению к действиям власти города», — написал депутат. Пикетчики выступали с лозунгами на плакатах: «Признание ЛНР и ДНР — исторически справедливое решение», «Крым — наш, Донбасс — наш, Луганск — наш», «Вооруженные силы России — гарант безопасности государства и народа». Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время заседания окружного парламента руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение.