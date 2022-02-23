23 февраля 2022
22 февраля 2022

Коммунисты ХМАО провели пикеты в поддержку независимости Донбасса. «Донбасс — наш, Луганск — наш»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет КПРФ против добычи урана в Курганской области. Курган, подписи, пикет кпрф
В Югорске коммунисты устроили одиночные пикеты в поддержку независимости Донбасса Фото:

Депутат Думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков, а также сторонники партии коммунистов в Югорске провели серию одиночных пикетов в поддержку независимости Донбасса. Об этом рассказал сам Жуков на личной странице в Instagram.

«Серия одиночных пикетов прошла в Югорске. С разной, но не менее актуальной тематикой. Я тоже участвовал в пикетах и выразил свое мнение по отношению к действиям власти города», — написал депутат.

Пикетчики выступали с лозунгами на плакатах: «Признание ЛНР и ДНР — исторически справедливое решение», «Крым — наш, Донбасс — наш, Луганск — наш», «Вооруженные силы России — гарант безопасности государства и народа».

Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время заседания окружного парламента руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение.

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Депутат Думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков, а также сторонники партии коммунистов в Югорске провели серию одиночных пикетов в поддержку независимости Донбасса. Об этом рассказал сам Жуков на личной странице в Instagram. «Серия одиночных пикетов прошла в Югорске. С разной, но не менее актуальной тематикой. Я тоже участвовал в пикетах и выразил свое мнение по отношению к действиям власти города», — написал депутат. Пикетчики выступали с лозунгами на плакатах: «Признание ЛНР и ДНР — исторически справедливое решение», «Крым — наш, Донбасс — наш, Луганск — наш», «Вооруженные силы России — гарант безопасности государства и народа». Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время заседания окружного парламента руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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