Депутат Думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков, а также сторонники партии коммунистов в Югорске провели серию одиночных пикетов в поддержку независимости Донбасса. Об этом рассказал сам Жуков на личной странице в Instagram.
«Серия одиночных пикетов прошла в Югорске. С разной, но не менее актуальной тематикой. Я тоже участвовал в пикетах и выразил свое мнение по отношению к действиям власти города», — написал депутат.
Пикетчики выступали с лозунгами на плакатах: «Признание ЛНР и ДНР — исторически справедливое решение», «Крым — наш, Донбасс — наш, Луганск — наш», «Вооруженные силы России — гарант безопасности государства и народа».
Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время заседания окружного парламента руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение.
Депутат Думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков, а также сторонники партии коммунистов в Югорске провели серию одиночных пикетов в поддержку независимости Донбасса. Об этом рассказал сам Жуков на личной странице в Instagram. «Серия одиночных пикетов прошла в Югорске. С разной, но не менее актуальной тематикой. Я тоже участвовал в пикетах и выразил свое мнение по отношению к действиям власти города», — написал депутат. Пикетчики выступали с лозунгами на плакатах: «Признание ЛНР и ДНР — исторически справедливое решение», «Крым — наш, Донбасс — наш, Луганск — наш», «Вооруженные силы России — гарант безопасности государства и народа». Ранее URA.RU писало, что депутаты Думы ХМАО признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время заседания окружного парламента руководители всех думских фракций заявили о том, что поддерживают данное решение.