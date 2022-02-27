27 февраля 2022

Fedex и UPS остановили доставку грузов в Россию

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Логистические компании США приостановили сообщение с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ведущие американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайтах компаний.

«В связи с ситуацией на Украине были временно приостановлены международные перевозки по адресам назначения в России», — говорится в сообщении на сайте UPS. Указывается, что компания бесплатно вернет посылки, которые уже следовали отправителям, если это будет возможно. Аналогичное заявление сделала FedEx, отметив, что отправленные товары будут храниться в сети компании. Компании также ограничили доставки грузов на территорию Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. После начала военной операции в отношении России были введены санкции. Под ограничения в том числе попали крупные российские банки.

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Ведущие американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайтах компаний. «В связи с ситуацией на Украине были временно приостановлены международные перевозки по адресам назначения в России», — говорится в сообщении на сайте UPS. Указывается, что компания бесплатно вернет посылки, которые уже следовали отправителям, если это будет возможно. Аналогичное заявление сделала FedEx, отметив, что отправленные товары будут храниться в сети компании. Компании также ограничили доставки грузов на территорию Украины. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. После начала военной операции в отношении России были введены санкции. Под ограничения в том числе попали крупные российские банки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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