Fedex и UPS остановили доставку грузов в Россию

Ведущие американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайтах компаний.
«В связи с ситуацией на Украине были временно приостановлены международные перевозки по адресам назначения в России», — говорится в сообщении на сайте UPS. Указывается, что компания бесплатно вернет посылки, которые уже следовали отправителям, если это будет возможно. Аналогичное заявление сделала FedEx, отметив, что отправленные товары будут храниться в сети компании. Компании также ограничили доставки грузов на территорию Украины.
Ведущие американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайтах компаний. «В связи с ситуацией на Украине были временно приостановлены международные перевозки по адресам назначения в России», — говорится в сообщении на сайте UPS. Указывается, что компания бесплатно вернет посылки, которые уже следовали отправителям, если это будет возможно. Аналогичное заявление сделала FedEx, отметив, что отправленные товары будут храниться в сети компании. Компании также ограничили доставки грузов на территорию Украины. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. После начала военной операции в отношении России были введены санкции. Под ограничения в том числе попали крупные российские банки.