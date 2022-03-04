Суд признал 11 человек виновными во взрыве на шахте в Воркуте

04 марта 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Суд назначил большинству фигурантов от 2,5 до 4 лет в колонии-поселении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд признал виновными 11 фигурантов по делу о взрыве в шахте «Северная» в Воркуте (Коми) в 2016 году. Об это сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате происшествия погибли 36 человек, еще 17 получили травмы разной степени тяжести. «Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора 11 фигурантам уголовного дела о взрывах в горных выработках шахты „Северная“ в городе Воркуте Республики Коми», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. По данным ведомства, причиной трагедии стало желание руководства выполнить план по добыче угля и избежать штрафных санкций. В результате работа в шахте велась беспрерывно, что привело к ее загазованности. Итогом стали взрывы метановоздушной смеси. По данным следствия, нарушения требований промышленной безопасности продолжались на протяжении нескольких лет. Первый взрыв, произошедший в «Северной», убил 30 человек. Остальные погибли при ликвидации аварии. Новый взрыв унес жизни шести человек. Подсудимым вменялись часть 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности» и часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть дух и более лиц»). Суд признал их виновными. Девять человек получили от 2,5 до 4 лет лишения свободы. Свой срок они будут отбывать в колонии-поселении. Еще двое получили 2,5 года условно. В отношении трех фигурантов, двое из которых уже скончались, суд вынесет решение позднее. Взрывы на шахте «Северная» произошли 25 и 28 февраля 2016 года. Под землей на глубине 748 метров оказались 110 человек, 80 из них сумели вернуться. Спасательная операция началась 26 февраля. На следующий день произошел новый взрыв, в результате которого погибли оставшиеся внизу шахтеры, а также спасатели. Всего жертвами взрывов стали 36 человек, в том числе 5 горноспасателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд признал виновными 11 фигурантов по делу о взрыве в шахте «Северная» в Воркуте (Коми) в 2016 году. Об это сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате происшествия погибли 36 человек, еще 17 получили травмы разной степени тяжести. «Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора 11 фигурантам уголовного дела о взрывах в горных выработках шахты „Северная“ в городе Воркуте Республики Коми», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. По данным ведомства, причиной трагедии стало желание руководства выполнить план по добыче угля и избежать штрафных санкций. В результате работа в шахте велась беспрерывно, что привело к ее загазованности. Итогом стали взрывы метановоздушной смеси. По данным следствия, нарушения требований промышленной безопасности продолжались на протяжении нескольких лет. Первый взрыв, произошедший в «Северной», убил 30 человек. Остальные погибли при ликвидации аварии. Новый взрыв унес жизни шести человек. Подсудимым вменялись часть 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности» и часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть дух и более лиц»). Суд признал их виновными. Девять человек получили от 2,5 до 4 лет лишения свободы. Свой срок они будут отбывать в колонии-поселении. Еще двое получили 2,5 года условно. В отношении трех фигурантов, двое из которых уже скончались, суд вынесет решение позднее. Взрывы на шахте «Северная» произошли 25 и 28 февраля 2016 года. Под землей на глубине 748 метров оказались 110 человек, 80 из них сумели вернуться. Спасательная операция началась 26 февраля. На следующий день произошел новый взрыв, в результате которого погибли оставшиеся внизу шахтеры, а также спасатели. Всего жертвами взрывов стали 36 человек, в том числе 5 горноспасателей.