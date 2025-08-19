Боец ВС РФ уничтожил автоматом дрон-камикадзе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащий России сбил дрон-камикадзе автоматом
Военнослужащий России сбил дрон-камикадзе автоматом Фото:

Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино ДНР сумел сбить украинский дрон-камикадзе, бросив в него автомат. Об этом сообщил участник штурмовой группы с позывным «Знахарь».

«Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом», — приводят слова «Знахаря» РИА Новости.

Кроме того, боец отметил, что дрон вылетел из-за спины камикадзе. В этот момент военнослужащий не мог выстрелить из-за возможного попадания в сослуживца. Уточняется, что после этих мер беспилотник пожужжал и не сдетонировал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино ДНР сумел сбить украинский дрон-камикадзе, бросив в него автомат. Об этом сообщил участник штурмовой группы с позывным «Знахарь». «Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом», — приводят слова «Знахаря» РИА Новости. Кроме того, боец отметил, что дрон вылетел из-за спины камикадзе. В этот момент военнослужащий не мог выстрелить из-за возможного попадания в сослуживца. Уточняется, что после этих мер беспилотник пожужжал и не сдетонировал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...